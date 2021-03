iCloud vs. Google Disk vs. One Drive: Kterou službu vybrat (nejen) u Apple produktů?

Apple má iCloud, Google nabízí svůj Disk a Microsoft zase One Drive. Všechny tyto tři cloudové služby mají co nabídnout, každá to ale samozřejmě dělá v rámci svého ekosystému navázaných produktů a aplikací. Nejdůležitější zde tak nemusí být ani velikost úložiště, ani cena, ale to, co vyjma samotného úložného prostoru dostanete.

Na platformě iOS, iPadOS i macOS můžete používat všechny řečené služby. iCloud je samozřejmě přímo Applu, což ale rozhodně nemusí znamenat, že je zároveň nejlepším řešením. Má však jedno eso v rukávu. Jeho jasnou výhodou je, že je do celého ekosystému jablečných zařízení integrován nejlépe a jako jediný nabídne možnost zálohy. Vyloženě výhra to ale být nemusí.

Odkazy ke stažení cloudových aplikací:

1. Záloha

Nejjednodušším faktorem v rozhodování, kterou cloudovou službu zvolit, může být to, kam chcete své zařízení zálohovat. Pokud vlastníte iPhone a iPad, pravděpodobně jeho zálohy nechcete ukládat na pevný disk počítače zdlouhavým procesem skrze kabel. Záloha na iCloud se zde tak přímo nabízí. Ta může probíhat každý den, automaticky, a aniž byste se o cokoli starali. Jenže má to i stinnou stránku. iCloud nabízí jen 5 GB prostoru zdarma. A do této kapacity se vám záloha samozřejmě nevejde. První možnost je sáhnout po 50 GB za 25 Kč měsíčně. To je jistě obhajitelná částka za to, mít klid na duši z případné ztráty veškerých dat. I tak to ale neznamená, že musí být iCloud vaší primární cloudovou službou.

2. Dokumenty a tabulky

Jednou z velkých výhod cloudových úložišť, je možnost ukládat si na ně i dokumenty a na nich on-line pracovat nejen jednotlivě, ale případně i v týmu uživatelů. I když se zde Apple snaží, jeho Pages a Numbers jsou pořád pro většinu uživatelů natolik exotické tituly, že zde prohrávají na plné čáře. I když sice podporují exporty do použitelnějších formátů, je to jednoduše práce navíc.

Google s jeho Diskem nabízí i Dokumenty a Tabulky. Jedná se o velice dobře použitelné editory, které musí každému normálnímu smrtelníkovi plně dostačovat. Pro ty náročnější je zde pak One Drive a jeho řešení od Microsoftu v podobě Wordu a Excelu. Zde má Microsoft navrch i v tom, že vám nabídne jednu aplikaci Office, která spojuje oba tituly pod jedinou střechu. Tím šetříte úložiště zařízen a zároveň máte všechny dokumenty ihned po ruce.

3. Fotky

Obsah iOS aplikace Fotky se může s každým novým souborem automaticky odesílat na iCloud. Snadno se tak ke svým vzpomínkám dostanete nejen v telefonu a tabletu, ale i počítači. U posledního řečeného je zde velká výhoda v tom, že v macOS jsou Fotky i jako samostatná aplikace, nemusíte tak nikam na web.

Google poskytuje aplikaci Fotky Google. Jedná se o velice povedený titul, který nabízí množství editací a funkcí, kterými můžete své fotografie vylepšit. Tím zásadním je zde ale sdílení alb s uživateli, kteří vlastní zařízení s Androidem. To v nativních Fotkách neuděláte. Přímá záloha na Google Disk je samozřejmostí. Jasným poraženým je zde One Drive. Ten sice také umí každou pořízenou fotografii nebo natočený videozáznam uložit na svůj cloud, ale už neposkytuje žádnou dodatečnou aplikaci, která by s takovým obsahem jakkoli pokročileji pracovala.