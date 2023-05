iPhony 15 (Plus) dostanou jedno z klíčových vylepšení loňských iPhonů 14 Pro

Letošní generace základních iPhonů 15 nepřebere od vyšší modelové řady Pro jen Dynamic Island, Velmi přesný analytik Jeff Pu z firmy Haitong International Securities totiž nyní přišel s tvrzením, že kalifornský gigant u nich počítá i se zásadním vylepšením fotoaparátů, které do značné míry okopíruje loňské iPhony 14 Pro.

Zdroje Pua tvrdí konkrétně to, že Apple u modelů 15 a 15 Plus nasadí u širokoúhlých objektivů fotočipy se 48Mpx rozlišením, díky čemuž budou telefony schopné právě do 48Mpx fotit po vzoru loňských iPhonů 14 Pro. Je nicméně otázkou, zda budou telefony omezeny na focení do ProRAW, nebo Apple tento „zámek“ zruší a umožní focení i do klasického jpegu, který je z hlediska úložiště méně náročný a zároveň by u něj byla pravděpodobně k dispozici i podpora softwarových vylepšení fotek. Nicméně vzhledem k tomu, že základní iPhony 15 dostanou „jen“ loňské procesory A16 Bionic, u kterých se spekulovalo nad tím, že softwarově vylešpené jpegy nezvládne v dostatečné rychlosti vytvořit, je možné, že ProRAW ve 48MPx bude pro základní iPhony letos vrcholem, zatímco řada 15 Pro díky novému čipu jpeg s automatickými softwarovými vylepšeními zvládne.

Fotogalerie iphone 15 Plus 1.png iphone 15 Plus 2.png iphone 15 Plus 3.png iPhone 15 a 15 Plus iphone 15 Plus 4.png iPhone 15 a 15 Plus iphone 15 Plus 5.png iPhone 14 vs iPhone 15 iphone 15 Plus 6.png iphone 15 Plus 7.png Vstoupit do galerie

Analytik bohužel přináší v souvislosti s vylepšením iPhonů 15 (Plus) i poměrně špatné zprávy. Tvrdí totiž mimo jiné to, že si nasazení lepšího fotočipu vyžádalo u těchto modelů i určité přepracování fotosoustavy, s jejíž výrobou jsou však v současnosti potíže a výroba iPhonů 15 (Plus) se kvůli tomu začíná zpožďovat. I nadále se sice počítá s tím, že se telefony začnou prodávat v září, nicméně mírná mračna nad tímto termínem se již pomalu začínají stahovat.