Recenze JBL Endurance Peak 3 – bezdrátová sluchátka pro aktivní životní styl

Dneska se podíváme na bezdrátová sluchátka JBL, která jsou určena pro všechny vyznavače aktivního životního stylu. Ať už jste pravidelný běžec, chodíte do posilovny nebo jen preferujete aktivní životní styl, dnes testovaná sluchátka JBL Endurance Peak 3 by mohla být přesně pro vás. Pojďme se podívat, co na případné zájemce za zhruba dva a půl tisíce korun čeká.

Specifikace

Po nahlédnutí do oficiálních specifikací se dozvíme, že hlavní roli u tohoto modelu hrají dynamické měniče o velikosti 10mm disponujících frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz a citlivostí 102 dB. Uvnitř každého sluchátka se nachází integrovaná baterie o kapacitě 70 mAh, díky které vydrží sluchátka na jedno nabití až solidních 10 hodin. Samozřejmostí je nabíjení skrze nabíjecí pouzdro, které obsahuje baterii o kapacitě 950 mAh a dokáže nabít sluchátka celkem pětkrát, než dojde k jeho úplnému vybití. To znamená až 50 hodin poslechu na jedno nabití pouzdra. Jeho nabíjení pak zabere zhruba 2 hodiny a budete k němu potřebovat (přibalený) USB-C kabel. Sluchátka podporují Bluetooth 5.2, nabízí celkem čtyři integrované mikrofony, disponují certifikací odolnosti vůči prachu a vodě IP68 a váží 12,5g (nabíjecí pouzdro pak 76g). Sluchátka jsou k dispozici hned v několika barevných variantách, a to v černé, červené, modré a bílé.

Provedení

Po rozbalení sluchátka najdeme v poněkud větším transportním obalu, za jehož velikostí stojí jak vyšší objem integrované baterie, tak i celková velikost sluchátek vlivem ergonomických nástavců Powerhook. Transportní krabička je plastová, se solidním zavíracím mechanismem, notifikační diodou vpředu, která indikuje stav baterie a USB-C nabíjecím konektorem na její zadní straně. Na vrchu víka se pak nachází logo JBL.

Sluchátka jsou také z větší části plastová, ergonomické nástavce Powerhook a velikostní nástavce sluchátek jako takové jsou pak gumové/silikonové. Powerhook nástavce jsou na jedné straně na pevno přidělané ke sluchátkům, na jejich druhém konci k jejich upevnění pomáhá šikovný magnet. Na každém sluchátku se pak nachází dotyková plocha k ovládání, o kterém si však něco povíme v další kapitole.

Ergonomie

Vzhledem k zaměření sluchátek je jasné, že prioritou v oblasti ergonomie je především stabilita a schopnost zůstat v uších uživatele, a to i při divočejších sportovních výkonech. Díky tvarování těla sluchátek, a především pak díky systému Powerhook se výše uvedené poměrně solidně daří a pokud si sluchátka správně nasadíte (a zvolíte správné velikosti insertů), jen tak vám z uší nevypadnou. Sluchátka jsou pohodlná i při delším nošení, zde však bude záležet především na tom, zdali vám podobný styl sluchátek, resp. systém jejich uchycení vyhovuje. Někomu mohou úchyty Powerhook obtočené kolem ucha vadit. Osobně jsem s tím však problém neměl.

Ovládání

Tak jako jsme u sluchátek od JBL zvyklí, ovládání je možné dvěma způsoby. Jednak dotykovými plochami na sluchátkách, které mají defaultně namapované standardní ovládací funkce play, pause, skip a funkce pro hovory na pravém sluchátku, přepínání poslechových režimů a hlasové asistentky na levém sluchátku. Samozřejmostí je také aplikace JBL Headphones, která u tohoto modelu umožňuje například vlastní upravování ekvalizéru, či změnu nastavení citlivosti dostupných poslechových režimů jako je Talk Thru nebo Ambient Aware. Částečně je také možné přemapovat některé ovládací prvky.

Zvuk

Zvukový profil sluchátek je příjemný, oproti jiným modelům o něco více středový se slabším zvýrazněním basů a výšek. S podobou zvukového přednesu je samozřejmě možné si do sytosti pohrát prostřednictvím aplikace JBL Headphones a jejího ekvalizéru, který kromě několika připravených presetů umožňuje také zcela individuální editaci s poměrně jemnou možností nastavení. Ten „svůj“ zvuk by si tak měl najít snad každý. Co se týče doprovodný režimů, najdeme zde Ambient Aware, který zesiluje okolní prostředí a Talk Thru, který zeslabuje přehrávanou hudbu s cílem umožnění konverzace. Bohužel zde nenajdeme režim ANC, který JBL nabízí u jinak zaměřených modelů. Celkový zvukový projev je však možné hodnotit pozitivně. Vlivem konstrukce sluchátka nabízí velice dobré pasivní odhlučnění a izolaci od okolního hluku, díky čemuž se budete moci do hudby ponořit i přes absenci ANC. Pro poslech oblíbené hudby nebo podcastu při vyběhnutí nebo cvičení v posilovně sluchátkům nic moc nechybí.

Závěr

Pokud hledáte sportovní sluchátka za dobrou cenu, s velmi dobrou výdrží baterie, vysokou mírou odolnosti, solidním zvukem a výbavou, JBL Endurance Peak 3 rozhodně stojí za zvážení. Dobře a pohodlně se nosí, velmi dobře také drží. Až 50 hodinová celková výdrž je velice příjemným bonusem.

JBL Endurance Peak 3 si můžete zakoupit zde: 2 490Kč / 99,90 EUR