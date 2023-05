5 legendárních mobilů z 90. let a přelomu milénia, které chtěl mít snad každý

Pro účely dnešního článku jsme se pokusili od tehdejších nejvýznamnějších výrobců zahrnout vždy jeden model, proto možná bude některým z vás připadat tento žebříček chudý. V některém z dalších článků se ale můžeme podrobněji věnovat komunikátorům, „hudebním“ mobilům nebo třeba nejpovedenějším Nokiím. Které telefony podle vás v našem výběru chybí? Jaký mobil jste měli vy, a po jakém jste toužili? Dejte nám vědět do komentářů.

Mobilní telefony mají sice dlouhou historii, k rozmachu jejich používání ale u nás začalo ve větším měřítku docházet až na přelomu 90. let a milénia. Pokud jste tuto dobu zažili, určitě jste i vy měli svého favorita. Které mobily se v 90. letech těšily největší popularitě?

Trhu s mobilní telefony kralovala jednu dobu zcela s přehledem finská Nokia, které se skutečně dařilo produkovat prakticky jeden povedený model za druhým. Na trhu ale byli i jiní hráči, z jejichž dílny vzešly skvělé mobily. Mezi oblíbené „manažerské“ telefony patřil například Ericsson R320, vybavený zploštělou anténou a monochromatickým grafickým displejem o 5 řádcích. Kdo chtěl (a mohl si to dovolit), mohl díky WAP kompatibilitě na tomto telefonu i brouzdat po internetu.

Siemens S25

Protože chceme v tomto článku zmínit více značek, rozhodli jsme se zařadit do žebříčku také Siemens S25. V době svého vydání sklidil tento drobek opravdové nadšení. Jeho barevný displej působí z dnešního pohledu možná směšně, ve své době byl ale přelomový, a díky bílému podsvícení nabízel opravdu skvělou čitelnost. Nabízel spoustu možností, co se týče psaní zpráv, umožňoval nastavení profilů a dokonce nahrávání melodií ve formátu MIDI. Samozřejmostí byl kalendář, kalkulačka a další vychytávky. Co víc si přát? Možná podporu WAP, kterou tento model nenabízel.