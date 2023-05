MS v hokeji 2023: Jak sledovat přes iPhone živě celý letošní šampionát

Hokejový svátek v podobě 87. mistrovství světa v ledním hokeji je konečně tady. Ode dnešního dne budou ty nejlepší hokejové země z celého světa zápolit o prvenství v tomto prestižním turnaji, který se tentokrát odehraje ve Finsku a Lotyšsku. Pokud byste Čechy, Slováky nebo i jiné týmy chtěli na šampionátu sledovat pravidelně či se o nich dozvědět každou drobnost ze zákulisí, připravili jsme pro vás několik aplikací, které by vám jakožto fanouškům sportu a zejména pak hokeje neměly ve vašem iPhonu chybět. Na konci článku pro vás pak máme přichystaných několik tipů na zajímavé weby a sázkařské aplikace.

iVysílání

Největší hlad je vždy bezesporu po živých videopřenosech, které u nás zprostředkovává Česká televize. Ta i letos vypravil do Finska početný tým, kterým pokryje prakticky veškeré zápasy, takže se můžete spolehnout na to, že vám opravdu nich neunikne. Pokud si tedy potrpíte na živé přenosy, neměla by vám aplikace iVysílání v telefonu rozhodně chybět. Díky ní totiž můžete sledovat na jednotlivých kanálech všechna souběžně hraná utkání.

Aplikaci stáhnete zde

ČT Sport

Zatímco předchozí aplikace je primárně na sledování videa, ČT Sport vám k videu nabídne i zásobu článků, díky kterým se můžete o hráčích či jednotlivých týmech dozvědět spousty zajímavostí. Nechybí tu samozřejmě jak sumariace jednotlivých zápasů, tak i pozápasové rozhovory či předzápasové rozbory taktiky a sestav. Aplikace ČT Sport je zkrátka jakýmsi komplexním průvodcem každého sportovního fanouška a neměla by též v jeho telefonu chybět.

Aplikaci stáhnete zde

Oficiální aplikace IIHF

Jako každý rok zaktualizoval aplikaci pro mistrovství světa i mezinárodní hokejový svaz. V jeho aplikace naleznete opravdu perfektní shrnutí veškerých statistik, rozpisy zápasů, sestavy, dresy, sestřihy nejlepších momentů ze zápasů či články, které jsou však v angličtině. Ovládání aplikace je navíc velmi jednoduché, díky čemuž máte o veškerých výsledcích přehled takřka do několika vteřin od jejího spuštění. Ani tato appka by tak neměla vaší pozornosti uniknout.

Aplikaci stáhnete zde

Fotogalerie #3 iihf 2023 1 iihf 2023 2 iihf 2023 3 iihf 2023 4 iihf 2023 5 Vstoupit do galerie

Sport.cz

I aplikace společnosti Seznam, Sport.cz, je pro sledování dění na hokejovém mistrovství světa opravdu perfektním pomocníkem. Naleznete v ní jak online textové reportáže, tak i tuny zajímavostí a velmi pěkné galerie obrázků. Dle mého názoru vám tato aplikace nabídne ze zákulisí mistrovství nejvíce novinek jen pár sekund či minut poté, co se na ledové ploše odehrají. Na neaktuálnost či to, že jste v aplikaci nenašli informace, které vás zajímají, si tak určitě stěžovat nebudete. Appka je navíc též velmi intuitivní, takže je její ovládání opravdu hračka.

Aplikaci stáhnete zde

Livesport

Potrpíte si spíše na textové online přenosy? Pak je pro vás aplikace Livesport jako dělaná. Tato aplikace si za dobu své existence vydobyla obří oblibu, jelikož nabízí velmi široké spektrum textových přenosů z obrovského množství sportovních událostí. To vše navíc hezky přehledně, rychle a především v češtině. Pokud na sport vsázíte, určitě oceníte i implementace kurzů u českých sázkových kanceláří. Veškeré info tak máte zkrátka na jednom místě.

Aplikaci stáhnete zde

Kde sledovat MS v hokeji

Další možností je samozřejmě sledování novinek ze světa hokeje na různých webech ve webovém prohlížeči na iPhonu či iPadu. Namátkou zmíním například hokej.idnes.cz, isport.blesk.cz, hokej.cz , či iihf.com. Podobných webů je samozřejmě mnohem více a bez problému je naleznete poté, co do vyhledávače napíšete jednoduše MS v hokeji či podobné heslo. Dle mého názoru jsou však aplikace pro sledování novinek o poznání pohodlnější a pokud jich “projedete” více, dokáží vám pokrýt prakticky veškeré dění za poměrně krátký čas. Pokud vás však čas netlačí a chcete se počíst i jinde, určitě na již zmíněné či jiné weby mrkněte.