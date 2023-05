Jaké jsou nejočekávanější telefony roku 2023?

Komerční sdělení: Technologický průmysl nikdy nespí – pojďme se podívat na telefony roku 2023, a to od klíčových kousků, jako je Samsung Galaxy Z Fold 5 a řada iPhone 15 nebo Google Pixel 8 až po méně známé, ale neméně zajímavé smartphony značky Sony.

V minulém roce jsme se dočkali skvělých telefonů a ani letošek není výjimkou. Chystají se skvělé kousky a my si představíme ty, které se jeví jako extrémně zajímavé.

Níže vám představíme telefony roku 2023 od společností Apple, Samsung, Google a dalších, které budou v roce 2023 budit největší rozruch – ať už díky špičkové technologii, inovativnosti či nevšednosti.

iPhone 15 Ultra

Třebaže vypadá lákavě celá řada iPhone 15, nejzajímavější zvěsti kolují o modelu iPhonu 15 Ultra.

Tento telefon by podle některých informací mohl převzít místo iPhonu 15 Pro Max, a nabídnout dokonce lepší fotoaparát než iPhone 15 Pro, a to včetně periskopového snímače s dlouhým dosahem, spolu se zaměřením na výdrž baterie a titanovým rámem.

Ještě není jisté, kdy přesně tento smartphone spatří světlo světa, jisté však je, že bude extrémně drahý.

Samsung Galaxy Z Fold 5

Skládací model Samsung Galaxy Z Fold 5 má být další vlajkovou lodí společnosti Samsung. Tohoto modelu se však pravděpodobně dočkáme až v srpnu 2023.

Vypadá to, že model bude obsahovat výkonný čipset Snapdragon 8. generace a bude mít podobný fotoaparát jako jeho předchůdce Galaxy Z Fold 4. Pravděpodobně bude modelu Z Fold 4 podobný i v dalších ohledech, hovoří se o stejném úložišti a stejně velkém displeji. Jeho pant by se však mohl dočkat velkého vylepšení, a to díky nové konstrukci, která umožní telefon složit naplocho, místo aby mezi oběma polovinami zůstala mezera.

Google Pixel 8

Třebaže byl předchozí model značky Google – konkrétně Pixel 7 uveden na trh teprve v říjnu minulého roku, byl tak zajímavý (což ostatně platí i pro verzi Pixel 7 Pro), všichni netrpělivě očekávají, co přinese nový model Pixel 8.

O tomto telefonu jsme toho zatím moc neslyšeli, kromě toho, že bude pravděpodobně používat čipovou sadu Tensor 3, podporovat satelitní komunikaci a že by mohl mít 12 GB RAM, ale očekávejte prvotřídní fotoaparát a silný software.

Sony Xperia I V

Sony Xperia I IV byla jedním z nejzajímavějších telefonů roku 2022, mimo jiné díky fotoaparátu s kontinuálním optickým zoomem. Jedná se o exkluzivní funkci, kterou u jiných značek nenajdete, a pomohla společnosti Sony vymanit se od konkurence.

O modelu Xperia 1 V jsme toho zatím moc neslyšeli, ale uniklé snímky naznačují, že by mohl mít podobný design jako současný model, ale s novým lepším fotoaparátem.

Jestliže vyhlížíte nové modely stejně netrpělivě jako my. Pak se vám v roce 2023 rychle zaplní diář. Technologické společnosti si přichystali nové ještě inovativnější modely, které bude radost vyzkoušet, jakmile se objeví na trhu.