Čističku vzduchu Siguro lze nyní na Alze sehnat za se slevou 69 % za méně než 1000 Kč!

Komerční sdělení: Ať už žijete v rušném prašném městě, jste alergiky nebo zkrátka jen chcete doma dýchat co možná nejčistší vzduch, pravděpodobně je vaším dobrým parťákem nějaká ta čistička vzduchu, která se postará to, že vzduch ve vaší domácnosti či minimálně její části bude čistý. Čističky vzduchu sice nejsou úplně levnou záležitostí, čas od času však lze „kápnout“ na akci, která stojí rozhodně za to. Jedna taková akce právě běží na Alze na „její“ čističky vzduchu Siguro AP-G350W Pure Air Hepa a je bez jakékoliv nadsázky vskutku velkolepá.

V rámci Mega výprodeje zlevnila Alza tuto čističku o úctyhodných 69 % na pouhopouhých 999 Kč z původních 3199 Kč. Podle recenzí se přitom jedná o velmi spolehlivý kousek, která uspokojí i náročnější uživatele. Čistička totiž dokáže přefiltrovat 205 m3 vzduchu za hodinu a je tak vhodná do místností o ploše do 25 m2. Její maximální hlučnost je 56 dB, té však samozřejmě dosahuje jen v turbo režimech, kdy je třeba vyčistit rychle vzduch kolem vás. Při mírnějších režimech se hlučnost čističky pohybuje jen kolem 22 dB, což je hodnota, při které se dá bez problému i spát. Kromě nízké hlučnosti či solidního filtrovacího výkonu ale u čističky potěší třeba i hepa filtr, senzor kvality ovzduší či ionizace vzduchu. Nechybí ale ani klasiky typu časovač, noční režim, automaticky režim ovládající čističku podle znečištění vzduchu či dětský zámek, který po aktivaci ignoruje nenechavé prstíky vašich ratolestí. Pokud vás pak zajímají rozměry, ty jsou příjemné – 35 x 50 x 19 cm. Snad jediným nedostatkem čističky je její nekompatibilita s mobilní aplikací, ale za cenu 999 Kč lze tento neduh zcela určitě prominout.

