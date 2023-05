Apple zřejmě nepřímo odhalil první klíčovou novinku z iOS 17! Budete nadšeni

Když včera odpoledne představil Apple světu svůj plán přinést na iPady z Maců aplikace Final Cut Pro a Logic Pro, setkal se s nadšením zejména mezi tvůrci videí a hudby. Pravdou však je, že je toto oznámení velmi zajímavé i pro běžné jablíčkáře, byť z trochu jiného důvodu, než pro tvůrce. Snímky, které v tiskové zprávě Apple použil, totiž dost možná s předstihem odhalují novinky jedné z klíčových aplikací pro iPhony v iOS 17. Řeč je konkrétně o nativní aplikaci Fotoaparát, která je již roky kritizována za svou jednoduchost, a která se má podle řady úniků dočkat letos vylepšení.

Nový Final Cut Pro iPady má podle slov Applu obsahovat mimo jiné i nový profesionální režim fotoaparátu označovaný Applem jako „Pro Camera Mode“. Ten má nabízet celou řadu dodatečných nastavení, která sice umožňuje i základní aplikace Fotoaparát, avšak tyto možnosti jsou v ní skryta hlouběji v nastavení, kvůli čemuž nejsou uživateli až tak hojně využívány. Některé funkce z nového módu je pak třeba „vydolovat“ z aplikací třetích stran typu Halide, jelikož je nativní řešení Applu vůbec nenabízí. To však chce Apple právě Pro Camera Modem změnit. V rámci nového módu přibude například možnost rychlého ovládání vyvážení bílé, expozice či ostření při orientaci jak na výšku, tak i na šířku. U videa bude zase k dispozici lepší monitorovací funkce, které lépe odhalí zbývající dostupnou dobu nahrávání či úroveň zvuku pro interní i externí mikrofonní zdroje. Apple ale myslel třeba i na indikátory přeexponovaných záběrů a tak podobně, čímž by měl pomoci autorům v minimalizaci zkreslených barev, „zeber“ a tak podobně.

Všechny výše uvedené funkce sice byly představené coby součást Pro Camera Mode z iPadů s Final Cut Pro, avšak vzhledem k tomu, že se v souvislosti s přepracování Fotoaparátu v iOS 17 kvůli novějším iPhonům intenzivně hovoří o podobném módu, je poměrně pravděpodobné, že se nyní díváme s předstihem právě na novinky pro něj. Ostatně, když už si dal Apple s tvorbou něčeho takového práci, byla by škoda tyto možnosti „zamknout“ jen pro iPady, na které přitom uživatelé nefotí a nenatáčí ani zdaleka tak často jako právě na iPhony. Navíc – a to je možná nejdůležitější – bude Final Cut Pro k dispozici jen na iPadech, takže by majitelé iPhonů ve výsledku ani neměli možnost se v nativní aplikaci k těmto možnostem jakkoliv dostat a museli by tedy i nadále spoléhat na řešení třetích stran. Pravděpodobnost toho, že se tedy nyní dáváme na první novinku z iOS 17, je tedy poměrně vysoká.