Tvrzené sklo na iPhone SE 2020 (2022), kterému se neodlepují okraje! + SLEVA

Majitelé iPhonů SE 2020 (2022) to jistě znají. Zakoupili si tvrzené sklo, ale to jim po krajích nedrží tak, jak by si asi představovali. Představujeme vám dva typy tvrzených skel, které drží po stranách dokonale a nevytváří tak vzduchovou kapsu (neodlepují se).

Tvrzené sklo na iPhone SE 2020 (2022)

Základní tvrzené sklo, které nedosahuje až ke krajům, pokrývá rovnou část displeje a jeho největší výhodou je kompatibilita se všemi ochrannými kryty. Dokonale drží na displeji a jeho aplikace je velice snadná. Je průhledné po celém povrchu a disponuje oleophobickou vrstvou, díky které na skle nezůstávají stopy mastnoty a nečistot. Navíc je možné toto sklo získat opravdu za jedinečnou cenu a nechat si ho zdarma nalepit přímo na prodejně Tvrzenýsklo.cz

Tvrzené sklo na iPhone SE 2020 (2022) za 199 korun!

3D tvrzené sklo na iPhone SE 2020 (2022) – PREMIUM

Asi nejlepší tvrzené sklo, kterým můžete váš iPhone SE 2020 (2022) vybavit. Jedná se tvrzené sklo s 3D zaoblením. Pokrývá kompletně celý povrch displeje! Nemusí být kompatibilní s některými ochrannými kryty. Po nalepení skoro ani nepoznáte, že na displeji nějaké tvrzené sklo je. Dokonale splyne s iPhonem. Nemusíte se obávat, přestože se jedná o 0,3mm „tlusté“ tvrzené sklo, nedochází ke zhoršení citlivosti doteku. Samozřejmě je možné si nechat nalepit toto prémiové sklo zdarma na kamenné prodejně.

Prémiové 3D tvrzené sklo na iPhone SE 2020 (2022) za 479 korun!

Sleva pro čtenáře magazínu Letem Světem Applem

Abyste mohli získat tato tvrzená skla za výše popisované ceny, musíte v prvním kroku nákupního košíku použít slevový kód: LSA – Díky tomu získáte 20% slevu na celý nákup! Slevový kód je možné uplatnit na veškeré příslušenství, které v obchodě Tvrzenýsko.cz naleznete!