Takto bude vypadat iPhone 15 Pro Max. Podívejte se na dokonalou maketu

Jelikož je design nové generace iPhonů již nějakou dobu poměrně dobře známý, mohou díky tomu vznikat první velmi přesné makety, které s předstihem „hmatatelně“ odhalují design těchto novinek. Jedna velmi zdařilá maketa se nyní dostala do rukou i youtuberovi z kanálu Unbox Therapy, který ji okamžitě srovnal s iPhonem 14 Pro Max. Díky tomu si tak můžeme udělat již nyní parádní obrázek v tom, jak se bude letošní model od toho loňského lišit.

Po zhlédnutí fotek i videa se dá s trochou nadsázky říci, že rozdíly mezi iPhony 14 Pro a 15 Pro budou na první pohled docela zanedbatelné. Zúžení rámečku kolem displeje či zaoblení hran telefonu sice potěší, nejedná se však rozhodně o tak velký upgrade, jakým byl například přechod ze zakulacených hran na ploché u iPhonů 12. Možná nejzajímavějším prvkem makety je pak tlačítko, které nahrazuje ikonický přepínač tichého a hlasitého režimu. To totiž vypadá designově hezky a zároveň by mělo být příslibem nových ovládacích možností telefonu. Apple jej chce totiž uživatelům umožnit do jisté míry programovat po vzoru Apple Watch Ultra, díky čemuž by tak mělo být schopné spouštět nejrůznější akce – namátkou svítilnu, fotoaparát a tak podobně.

Zatímco zvenčí toho moc iPhony 15 Pro (Max) navíc oproti předešlé generaci nenabídnou, uvnitř by se mělo jednat o velmi zajímavou podívanou. Počítá se totiž například i s nasazením nové generace čipu řady A ve formě A17 Bionic. Ten by měl být založený na 3nm výrobním procesu, což by u něj mělo zaručovat jak vynikající výkon, tak i mimořádnou energetickou účinnost. Větší z dvojice Pro modelů pak dostane periskopický teleobjektiv, který mu umožní opticky přibližovat objekty mnohem víc než tomu je nyní. Je tedy rozhodně na co se těšit.