iPhony se příští rok opět zvětší! Applu uniklo, jak moc

Kompaktním iPhonům příští rok odzvoní, tedy minimálně těm řady Pro. Tvrdí to alespoň zdroje velmi přesného analytika Rosse Younga, dle kterých se začal Apple se svými dodavateli displejů domlouvat na výrobě high-endových panelů o úhlopříčkách 6,3“ a 6,9“. Těmi by rád nahradil nynější 6,1“ a 6,7“ modely. Ve hře je přitom podle dostupných informací i nasazení stejných úhlopříček u základních iPhonů 16.

Úhlopříčka iPhonů roste pozvolna od jejich představení, ne vždy však s sebou tato věc nese i zvětšování těla. Nicméně vzhledem k tomu, že letos Apple započne nový designový cyklus iPhonů a zároveň nasadí velmi úzké rámečky kolem displeje, nedá se příliš očekávat, že 0,2“ navíc (tedy asi 0,5 cm) dokáže ukrýt za další zúžení rámečků, potažmo cokoliv podobného. Mnohem pravděpodobnější je naopak to, že si příští rok budeme muset zvyknout na mírně vyšší i širší telefony, což by zejména u modelu Max mohlo být již na pomyslné hraně příjemného úchopu v jedné ruce. Na druhou stranu, zejména asijský trh se dlouhodobě profiluje jako trh milující velké smartphony a jelikož na tento trend začíná pozvolna naskakovat i USA, krokům Applu se tak nedá příliš divit. Naopak bylo před lety relativně překvapivé, že se i přes asijskou oblibu velkých telefonů Apple pustil do prodeje iPhonů mini, které přitom byly podle nastavení trhu od počátku do jisté míry odsouzeny k záhubě.