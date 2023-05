iPhone 15 Pro Max nabídne šestinásobný optický zoom, 15 Pro ale ostrouhá

Jedním z největších vylepšení letošních iPhonů bude bezesporu nasazení nového typu teleobjektivů, který jim zajisti výrazně lepší přibližovací schopnosti. Ten sice nabídne podle čím dál tím většího množství informací jen model 15 Pro Max, nicméně novinka bude stát dle všeho vskutku za to.

Fotogalerie iphone 15 pro sametove cerna satin blackiphone 15 pro sametove cerna iphone 15 pro iPhone 15 pro satin black Vstoupit do galerie

Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že dle zdrojů přesného analytika Ming-Chi Kua nabídnou iPhony 15 Pro Max pěti až šestinásobný optický zoom, zatímco nynější iPhony 14 Pro (Max) nabízí jen maximálně trojnásobný zoom. Před pár desítkami minut pak tyto zprávy potvrdil další důvěryhodný zdroj vystupující na sociálních sítích pod přezdívkou @URedditor. Ten tvrdí konkrétně to, že se u iPhonu 15 Pro Max počítá skutečně se šestinásobným zoomem coby maximálním s tím, že zoomovat půjde opticky díky kontinuálnímu zoomu i v menší míře bez ztráty kvality. Je tedy rozhodně na co se těšit, byť jedním dechem třeba přiznat, že na androidí konkurenci iPhony mít z hlediska zoomu ještě chvíli nebudou. V androidím světě totiž není výjimkou desetinásobný optický zoom či různé hybridní režimy, které umožňují ve velmi slušné kvalitě přibližovat objekty vzdálené stovky metrů daleko.