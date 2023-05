5 nepostradatelných aplikací pro nastávající rodiče

What to Expect

Další aplikací, kterou v těhotenství určitě oceníte, je What to Expect. Ve skvěle zpracovaném uživatelském rozhraní vám na základě vámi zadaných údajů bude podávat aktuální informace o vývoji vašeho těhotenství, růstu vašeho miminka i o tom, co vás čeká do budoucna. Pomůže vám s výpočty přibližného data početí nebo porodu, a obsahuje také informativní videa.

Aplikaci What to Expect stáhnete bezplatně zde.