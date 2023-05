Potvrzeno: Jedno z hlavních vylepšení iPhonů 15 Pro je zrušeno

Naděje jsou pryč. Tak přesně takto by se s trochou nadsázky dala popsat čerstvá slova firmy, která měla Applu dodat klíčový komponent pro jeho haptická tlačítka iPhonů 15 Pro. Právě ta totiž při oznamování finančních výsledků potvrdila, že velmi důležitý klient, pro kterého měla vyrobit značné množství svých haptických čipů, nakonec zakázku odpískal.

V předešlých měsících se v souvislosti s iPhony 15 Pro intenzivně spekulovalo o výměně dosavadních fyzických tlačítek za haptická, která by byla typově podobná například Home Buttonu z iPhonů SE. Jako blesk z čistého nebe však nedávno přišly zprávy o tom, že Apple kvůli neřešitelným designovým nedostatkům svůj plán odpískal a to i přesto, že již měl nasmlouvané dodávky komponentů a prototypy telefonů testoval právě s tímto řešením. Mnozí jablíčkáři sice těmto zprávám příliš nevěřili, nynější slova společnost Cirrus Logic, která měla Applu potřebné komponenty dodat, však dřívější zprávy potvrzují.

Bohužel, v dopise akcionářům, který společnost rozeslala, byste marně hledali i jakoukoliv zmínku o tom, že se plány partnera přesouvají na později či cokoliv podobného. Je proto velkou otázkou, zda vůbec do budoucna s přepracováním tlačítek Apple počítá, nebo bude minimálně několik následujících let využívat stále nynější design. Pravdou však je, že zrovna ten je mezi uživateli poměrně oblíbený a tudíž by jeho udržení při životě po několik následujících let zřejmě nikoho neurazilo.