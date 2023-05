Sluchátka od Applu obsahovala nepříjemnou bezpečnostní chybu!

Zatímco u iPhonů, iPadů či Maců jsme zvyklí na to, že se v nich čas od času objeví nějaká ta softwarová bezpečnostní chyba, v případě sluchátek se jedná o naprostou raritu. I té jsme se však nyní dočkali, jak přiznal samotný Apple v poznámkách vydaných k včera vydanému firmware pro sluchátka Beats Fit Pro a Powerbeats Pro.

Podle slov Apple firmware 5B66 pro sluchátka Beats opravuje konkrétně bezpečnostní chybu v Bluetooth, kterou šlo zneužít tak, že ke sluchátkům mohl „získat přístup útočník“. Co přesně si pod tím představit sice Apple neuvádí, nicméně z útržkovitých informací, které kolují na sociálních sítích se zdá, že při procesu párování mohl teoreticky útočník učinit to, že sluchátka nechal napojit namísto na zamýšlený zdroj zvuku na ten svůj a tím hypoteticky škodit – například se pokusit o páchání telefonních podvodů a tak podobně. Pravděpodobnost zneužití podobné chyby je nicméně velmi nepravděpodobná. Pozitivní je však to, že chybu Apple již před dvěma týdny opravil i u AirPods a to konkrétně firmwarem 5E133, byť u něj žádné informace nepřinesl.

Právě četnost vydaných firmwarů v posledních týdnech mnohé jablíčkáře zaskočila, jelikož obecně platí, že jimi Apple zrovna u AirPods poměrně šetří a vydává je spíš jednou za několik měsíců, nežli několikrát za jeden měsíc. Nyní však již víme, proč tomu tak tentokrát bylo jinak. Bohužel, vzhledem ke zautomatizovanému procesu aktualizace nelze instalaci jakkoliv urychlit. Jediné, co je pro ní třeba udělat, je mít sluchátka připojená k iPhonu.