iOS 16.4.1 trpí nepříjemnou chybou, která znepříjemňuje používání iPhonů nevidomým

Podivná chyba v systémech iOS 16.4.1 a iPadOS 16.4.1 trápí ty, kteří se při nastavování schůzek v aplikaci Kalendář spoléhají na Siri, například osobám se zrakovým postižením, ale také těm, kteří jednoduše preferují nastavování schůzek hlasem. Podle všeho Siri nemůže vytvářet nebo zpětně načítat události kalendáře nastavené na 31. den daného měsíce, v dřívějších verzích obou systémů se přitom tato chyba neobjevila.

Moderátorovi rádia CFAX 1070 ve Victorii BC, který vedl svůj živě vysílaný pořad Tech Talk, zavolala nevidomá Gail. Hlásila, že když pomocí Siri nastaví událost na 31. den jakéhokoli měsíce, který má 31 dní, Siri automaticky vrátí událost na 30. den a nelze to hlasem opravit.

Moderátor Alan Perry tak sám vyzkoušel různá řešení, například zahrnutí dne v týdnu při pokusu o vytvoření události na 31. den, ale bez úspěchu. Vidící lidé to mají samozřejmě poměrně snadné a chybný záznam Siri mohou jednoduše ručně opravit, ale pro lidi se zrakovým postižením, už to přece jen představuje problém. Za těchto okolností sice lze namísto Siri použít funkci VoiceOver nebo jiné asistenční technologie a jejich pomocí opravu v kalendáři provést, je to ale podstatně méně komfortní a mnohem zdlouhavější.

Po skončení pořadu Perry zavolal na podporu společnosti Apple a potíže nahlásil. Zástupce společnosti Apple to sám vyzkoušel na jiném zařízení a potvrdil, že se jedná o problém systému iOS i iPadOS a výhradně ve verzi 16.4.1.

„Na kolegu z podpory udělalo docela velký dojem, že jsme našli tak významnou chybu,“ řekl Perry. Pracovník podpory celý proces zopakoval na iPhonu i iPadu, vyzkoušel různé měsíce a dokonce i různé roky a pak se zeptal Siri: „Co mám v kalendáři na 31. května?“ A ona trvala na tom, že 30. května. V tu chvíli pochopil, že moderátor i nevidomá Gail na něco přišli, začal se problémem intenzivněji zabývat a sehnal několik kolegů na skupinový chat s cílem vše ujasnit. „Pro nás je to pouze otravné, ale pro paní, která je zrakově postižená a snaží se přidat do kalendáře důležité lékařské schůzky, je to opravdu kritické,“ dodal Perry.

Dokonce i když je Siri požádána, aby přečetla události zadané 31., místo toho uvede události, které jsou naplánovány 30. března. Tento problém zaznamenalo více uživatelů a server AppleInsider jej potvrdil v systémech iOS 16.4.1 i iPadOS 16.4.1, zdá se ale, že se netýká žádné verze systému macOS. Stejně tak to vypadá, že je chyba v nejnovější beta verzi systému iOS 16.5 vyřešena.

Osobně jsem dnes nainstaloval verzi 16.4.1 (a), otestoval problém s požadavkem na zadání oběda na 31. května a následně se zeptal, kdy tento měsíc mám záznam o obědě a na mém iPhonu se chyba neprojevila. Siri zavedla a následně zobrazila správné údaje.