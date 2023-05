20 nových her, které míří do Apple Arcade

Přestože od vydání herní služby Apple Arcade již uplynulo poměrně hodně času, kalifornský gigant se o ní (naštěstí) nepřestává zajímat. Například dnes skrze tiskovou zprávu oznámil dvacítku nových titulů, které do služby přidává ve snaze učinit jí pro jablíčkáře atraktivnější. Jedná se o první letošní várku nových her s tím, že další tituly budou velmi pravděpodobně přidány v průběhu roku. Jen pro zajímavost, loni dorazilo do Apple Arcade na 50 nových her, takže má Apple v letošním roce rozhodně co dohánět.

Tyto hry nově míří do Apple Arcade: