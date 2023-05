Pojďte s námi na návštěvu Vídeňského Apple Store

Pro někoho je Apple Store místem, kam se dostává pravidelně a má jej doslova za domem a pro někoho jiného to může být naopak místo, kam se podívá jen párkrát za život. Proto vždy když jdu do nějakého Apple Store, pořídím alespoň pár fotek toho co mají nového. Včera jsem se podíval do Apple Store ve Vídni, který mám v mém případě doslova za domem. Apple své kamenné obchody rozděluje do kategorií, kterým vždy věnuje část stěny. V dané kategorii pak vidíte něco, čeho se týká, typicky služeb, jako je Fitness+, Apple Arcade nebo Apple Music. Hned pod stěnou věnovanou prezentaci služby nebo funkce jako takové pak najdete příslušenství, které s danou věcí souvisí. Pokud vás zajímá, jak to vypadá v Apple Store ve Vídni nyní, stačí se podívat do následující galerie.