Elon Musk a Spotify se znovu ostře pustili do Applu. Co jim vadí tentokrát?

Že Elon Musk společnost Apple zrovna dvakrát nemusí není žádným tajemstvím, stejně jako se veřejně ví, že s Applem nemá dobré vztahy ani Spotify. Když se proto Spotify s Muskem v kritice Applu spojí, stojí to za to. Přesně to se přitom stalo před pár hodinami na Twitteru, kde si obě strany společně přitakávaly v tom, proč je Apple a jeho App Store špatný.

Jak Musk, tak i Spotify kritizují dlouhodobě Apple za to, že má příliš vysoké provize z prodejů v App Store a že jeho schvalovací proces obsahu v jeho obchodě s aplikacemi zavání tvrdou cenzurou. Když proto nyní Musk na svůj twitterový účet napsal, že aktivace předplatného pro Twitter na iPhonu trvá daleko déle než aktivace předplatného přímo přes web a to třeba už jen kvůli tomu, že předplatné musí Apple schválit, než je k dispozici, šéf Spotify okamžitě přispěchal tuto myšlenku podpořit s tím, že se jedná o naprosto absurdní věc a nezapomněl dodat, že absurdní je i výše provizí, které si Apple stále za prodeje přes App Store účtuje. Kritika je však ve výsledku alespoň prozatím to jediné, čím mohou proti Applu „bojovat“. Tne se totiž ke změně pravidel App Store sám od sebe neodhodlá, protože by na to finančně doplácel.