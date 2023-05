Apple končí s opravami tohoto oblíbeného iPadu. Nemáte jej doma i vy?

Zatímco některé produkty se do historie Applu zapsaly jen velmi jemně, jiné naopak výrazně. Do druhé skupiny lze bez jakékoliv nadsázky zařadit i původní iPad Air, který vyšel v roce 2013 coby v mnoha ohledech revoluční zařízení. Kalifornskému gigantovi se totiž u něj podařilo nasadit na tehdejší dobu velmi tenké tělo v kombinaci s parádním displejem a velmi slušným výkonem. Jen pro zajímavost, oproti předešlé generaci iPadu byl iPad Air 1. generace o 20 % tenčí, o 28 % lehčí a měl o 43 % užší rámečky kolem displeje. Hvězdný život této ikony mezi iPady se však chýlí ke konci.

Fotogalerie Troll. COURTESY OF NETFLIX © 2022 Troll. COURTESY OF NETFLIX © 2022 ipad air 2 ipad air 2 iPad Air 2 iPad Air 2 Vstoupit do galerie

Se železnou pravidelností aktualizuje Apple svůj seznam zastaralých produktů a to konkrétně o ty modely, které nemá již více než sedm let v nabídce. Pro jejich majitele pak znamená zařazení produktů na seznam jediné – autorizované servisy přestanou provádět jejich opravy, respektive již nebudou povinny disponovat potřebnými originálními náhradními díly. A právě zařazení na tento seznam čeká iPad Air 1. generace konkrétně 31. května, tedy alespoň podle interní zprávy, kterou má k dispozici portál MacRumors. Uvedení na tento seznam sice neznamená, že hned od 1. června budou iPady Air 1 autorizovanými servisy neopravitelné, jelikož je pravděpodobné, že skladové zásoby některých náhradních dílů ještě pár týdnů či měsíců vydrží, nicméně dříve či později tyto tablety na neopravitelnost „zemřou“. Pokud tedy iPad Air 1 vlastníte a potýkáte se u něj s problémem, který by stál za opravu, raději příliš neváhejte.