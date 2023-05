Apple chystá na podzim EarPods s USB-C

Kabelová sluchátka z dílny Applu nevymřou. Tvrdí to alespoň zdroje leakera vystupujícího na sociálních sítích pod přezdívkou ShrimpApplePro, dle kterého má Apple v plánu spolu s iPhony 15 (Pro) letos na podzim představit již třetí generaci sluchátek EarPods, tedy minimálně z hlediska propojovacího portu. Po 3,5mm jacku a Lightningu se totiž u kabelových EarPods počítá i s USB-C.

Přestože jsou EarPods kvůli rostoucí popularitě bezdrátových sluchátek do značné míry přehlížená, faktem je, že mnozí jablíčkáři na ně stále nedají dopustit, jelikož nabízí velmi slušný zvuk, příjemný tvar, líbivý design a to vše při zachování poměrně přívětivé ceny. Ta je totiž nyní jak u 3,5mm jack, tak u Lightning verze nastavena na 590 Kč, takže se dá očekávat, že tutéž cenu použije Apple i u USB-C verze. Je to nicméně skutečně jen port, který bude u „nových“ AirPods označitelný za novinku. Pokud jste tedy doufali například ve zlepšení kvality zvuku či cokoliv podobného, nechte si raději zajít chuť. Přeci jen, u tohoto typu produktu se Applu příliš inovovat nevyplatí.