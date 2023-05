Byli jsme se podívat na elektrický speciál Kena Blocka za 300 milionů, vidět jej můžete ve Vídni

Vidět naživo auto, se kterým jezdil Ken Block v sérii Gymkhana se vám jen tak nepoštěstí, zvlášť když je to elektrický speciál od Audi v hodnotě 12 000 000$, tedy téměř 300 milionů korun. Leda, že byste si udělali výlet do Vídně na Kärntner Strasse 26, kde najdete takzvaný Audi House of Progress Wien.

Právě zde, na stejné ulici, na které najdete například Apple Store, aktuálně Audi ukazuje vůz, se kterým Ken Block natočil Electrikhanu, ve které ukázal, že i s elektirckým autem se dají dělat doslova zázraky. My jsme se na něj byli včera podívat a rozhodně stojí za vidění. Když se navíc pěkně usmějete na slečny v Audi, dostanete na cestu nějaký ten Red Bull. Ostatně, podívejte se sami na naši galerii.