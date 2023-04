Máte problémy s Macem? Příčina nemusí být vždy tam, kde se na první pohled zdá

Je to zhruba tři týdny, kdy mi začal počítač hlasitě hučet i při běžných činnostech, při kterých se nikdy nic podobného nedělo. Ventilátor běžel na maximum a přitom Activity monitor neukazoval žádné nadměrné vytížení. Zkoušel jsem skutečně vše a při své snaze problém opravit jsem došel tak daleko, až jsem vymazal celou historii Safari, protože čas od času se v Activity monitoru skutečně ukázalo, že Safari nadměrně vytěžuje procesor. Nic se však nezměnilo a tak jsem pátral dál, až jsem našel problém s Quicklook, kdy se některé soubory, které jsem fyzicky neviděl, stále v systému hlásily jako soubory zobrazené pomoci náhledu, tedy Quicklook jak je tato funkce označena v Activity monitor. I ty se mi podařilo odstranit, ovšem počítač stále hučel a hučel.

Kamarád z autorizovaného servisu mi hned, jak jsem mu to oznámil, řekl, že si myslí, že problém je zcela někde jinde. Ukázalo se, že před třemi týdny vyšel nový Firmware pro můj Pro Display XDR. Jakmile jsem monitor odpojil od iMacu, okamžitě přestaly hučet větráčky a vše bylo jako dřív. Problém tedy vznikl kvůli nové verzi Firmware a tak jsem provedl PRAM Reset, díky čemuž se vše podařilo rozchodit a iMac si na nový firmware monitoru zvykl. I když tedy máte pocit, že příčina je na první pohled jasná, může se stát, že je zcela jiná, než jste si mysleli a je vždy dobré zvážit i jiné možnost. Ostatně, udělat PRAM reset, respektive SMC reset počítače je v případě jakéhokoli problému to první, co byste měli udělat.