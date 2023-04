iPhone 15 Pro bude zabijákem klasických videokamer! Tuto pecku u něj Apple chystá

Výrobci klasických videokamer, třeste se. Tak přesně tohoto hesla se Apple pravděpodobně držel při vývoji iPhonů 15 Pro, které se světu představí za méně než půl roku. Podle velmi dobře informovaného leakera by totiž telefony neměly přinést „jen“ vynikající fotosoustavu schopnou fotit i natáčet perfektní záběry, ale taktéž „něco navíc“, co v mobilním světě zatím nemá obdoby.

Zdroje leakera tvrdí konkrétně to, že se Apple rozhodl u iPhonů 15 Pro pojmout jejich nový USB-C port vskutku velkoryse z hlediska rychlosti. Nabídnout u něj proto chce podporu standardu Thunderbolt 3 a tedy ve výsledku přenosovou rychlost až 40 Gb/s, což je 4x víc než kolik by nabízel, kdyby nasadil „jen“ podporu USB 3.1. Takto brutálně rychlý port však nedostanou iPhony jen tak zbůhdarma. Kalifornský gigant u nich totiž plánuje zpřístupnit filmařský mód, v rámci kterého je půjde připojit přes USB-C se 4K monitorem pro náhled snímaného záznamu přes jejich fotosoustavu v reálném čase. To vše při 60 fps a ve formátu 16:9. Filmaři tedy budou mít díky tomu možnost na velké obrazovce doslova v reálném čase kontrolovat průběh natáčení a popřípadě okamžitě reagovat na neduhy, které odhalí na velké zobrazovací ploše daleko snáz než na malém displeji iPhonu v současnosti.

Mnoho další detailů o filmařském módů v současnosti sice bohužel nevíme, nicméně zdroje prozradily ještě například to, že zatímco na iPhonu budou softwarové ovládací prvky fotosoustavy neustále viditelné pro její ovládání, na připojeném monitoru bude k vidění jen obraz bez jakýchkoliv dalších prvků, které by jej rušily. Mód tedy nebude vyloženě zrcadlením displeje telefonu, ale spíš jeho rozšířením se zaměřením na detail. Dá se proto očekávat, že se iPhony mezi filmaři prosadí od letoška ještě více.