Alza nabízí slevy 20 % na sonické zubní kartáčky Philips a OralB

Sonický zubní kartáček používám už téměř 20 let a kdybych si měl vybrat něco, co si s sebou vezmu na opuštěný ostrov, pak to budou AirPods a Philips DiamondClean. Pokud uvažujete o novém kartáčku nebo jste snad ještě nikdy nezkoušeli sonický kartáček, pak je nyní možná ta nejlepší příležitost. Alza totiž během násleudjícího víkendu nabízí až 20% slevy na vybrané zubní kartáčky od Philips a OralB.

Vyšší řady kartáčků nabízí i mobilní aplikace, které vám usnadní čištění zubů a ukáží vám například i místa, která vynecháváte. Pokud tedy chcete sonický zubní kartáček vyzkoušet, stačí se podívat do následující nabídky.

Sonické zubní kartáčky se slevou až 20% pořídíte přímo zde.