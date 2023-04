Toto malé vylepšení iPhonů 15 Pro bude možná nakonec tím suverénně největším za poslední roky

Letošní generace iPhonů řady Pro by toho měla přinést podstatně víc než tomu bylo loni u řady 13 Pro. Zatímco tehdy se totiž museli jablíčkáři minimálně z hlediska vizuálních změn spokojit „jen“ s Dynamic Islandem namísto výřezu v displeji, letos se počítá se zúžením rámečků kolem displeje, mírným zaoblením hran telefonu či třeba výměnou posuvníku pro přepínání režimů vyzvánění za tlačítko. Právě poslední zmiňovaný upgrade však může být ve výsledku zcela zásadním vylepšením, které výrazně používání iPhonů změní.

Podle dostupných informací má Apple v plánu u bočního tlačítka nejen umožnit klasické přepínání režimů hlasitosti, což dosud zastává právě klasický přepínač, ale taktéž naprogramovat nejrůznější funkce pro rychlé spuštění. Ačkoliv v tuto chvíli nelze samozřejmě říci, co vše si půjde přes tlačítko nastavit pro spuštění, s ohledem na to, že například u funkce poklepání na záda byl Apple poměrně velkorysý a umožňuje po tomto úkonu spouštět spoustu nejrůznějších věcí, lze však očekávat poměrně široké spektrum funkcí. Ty se navíc budou prakticky 100% měnit podle spuštěné aplikace, kdy například v případě fotoaparátu velmi pravděpodobně dostaneme možnost tlačítkem jednak fotit, ale při lehkém stisku i doostřovat (v kuloárech se totiž šušká o možnosti „dvojstisku“).

Pokud se Applu podaří jednak nový ovládací prvek chytře implementovat do svých aplikací, ale taktéž jej odemkne vývojářům aplikací pro co možná nejširší využití, je vcelku pravděpodobné, že touto drobností do budoucna způsobí ve výsledku mnohem větší poprask než třeba s Dynamic Islandem, popřípadě jinými vylepšeními. Při správném uchopení této novinky se totiž může ovládání iPhonů doslova a do písmene dostat na zcela novou úroveň, jelikož budou mít uživatelé rázem v ruce další jednoduše využitelnou a zároveň lehce pochopitelnou věci, kterou si navíc budou sami schopni nastavit například pro aktivaci svítilny a tak podobně. Snad tedy Apple potenciál této novinky nepromrhá, protože je opravdu velký.