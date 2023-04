Recenze Cubenest S5D0: Jediný adaptér, který budete kdy potřebovat

Adaptér je doslova nepostradatelnou součástí téměř jakékoliv elektroniky. Ať už je řeč o iPhonu, Apple Watch, MacBooku či jiném zařízení, jednoduše lze říct, že bez nabíječky neuděláte ani ránu. Z toho tedy jasně vyplývá jediné – pro každé zařízení potřebujeme vlastní nabíječku.

Něco takového už ale dávno neplatí a novinka, na kterou si dnes společně posvítíme, to skvěle potvrzuje. Do redakce nám totiž dorazil výjimečný 140W GaN adaptér Cubenest S5D0. Pojďme si proto posvítit na tento poměrně zajímavý model, který překvapí nejen vysokým výkonem nebo technologií GaN, ale také zpracováním, počtem výstupů a řadou dalších vychytávek.

Oficiální specifikace

V první řadě se pojďme zaměřit na samotné technické specifikace udávané výrobcem. Jak už jsme mírně naznačili výše, adaptér má rozhodně co nabídnout a jeho parametry to jen potvrzují. Ostatně proto se nabízí až 140W výstupní výkon, s čímž jde ruku v ruce 5 výstupních konektorů (3x USB-C, 2x USB-A). Jejich jednotlivé maximální výkony si rozebereme níže. Za zmínku pak také stojí poměrně praktický LCD displej, který vykresluje aktuální hodnotu výkonu. Co se týče vstupu, ten zajišťuje AC kabel.

Důležitou roli také hraje použití GaN technologie, což je pro adaptér jako takový nesmírně klíčové. Díky tomu je nabíječka malých rozměrů, obzvláště když zohledníme její extrémní 140W výkon a hned pětici výstupních konektorů.

Balení a design

Určitě bychom neměli zapomenout ani na balení. Adaptér Cubenest S5D0 je ukrytý v poměrně menší krabičce, kde na nás kromě něj čekají i další důležité doplňky v podobě stolního držáku, napájecího AC kabelu a propojovacího 1m USB-C/USB-C kabelu. Příjemným překvapením je, že tento kabel podporuje napájení výkonem až 100 W.

Něco takového rozhodně není standardem a velice příjemně tak potěší, že jej najdeme již přímo v samotném balení. To nám znatelně usnadní čas i peníze – díky tomu totiž nemusíme dodatečně shánět kabel, který by podporoval takovouto rychlost. Stačí tedy rozbalit, vytáhnout, zapojit a můžeme se pustit přímo do akce.

Než se ale podíváme na samotné testování a tedy fungování adaptéru v praxi, pojďme si ještě posvítit na jeho design. V tomto ohledu se totiž Cubenest trefuje přímo do černého. Adaptér jako takový si zakládá na poměrně elegantním černém provedení, kdy navíc parádně kombinuje lesklý a matný povrch. Co se týče rozmístění jednotlivých prvků, po bočních stranách najdeme logo společnosti a nápis určující maximální výkon. To nejdůležitější je však na zadní a přední straně. Vzadu se nachází vstupní AC konektor, zatímco vepředu na nás čeká zmiňovaná pětice výstupních konektorů– 3x USB-C a 2x USB-A – s jejichž pomocí lze pak konečně napájet naše zařízení.

Jak už jsme zmínili o něco výše, součástí balení je i takzvaný stolní držák. Jedná se o poměrně praktický stojánek, který představuje perfektní řešení například pro pracovnu či kancelář, jelikož si díky něj lze postavit adaptér přímo na stůl a mít tak jeho přednosti neustále po ruce. Díky tomu můžeme mít parádní přístup ke všem výstupním konektorům a dobře vidět na displej.

Testování

Nyní už nám nezbývá nic jiného, než se ponořit přímo do akce. Už dopředu navíc můžeme prozradit, že je rozhodně o čem vyprávět. Adaptér mě totiž prakticky ihned po vybalení velice příjemně překvapil, a to už počínaje šikovným zabalením a veškerými doplňky. S používáním lze samozřejmě začít v řádu sekund. Stačí vytáhnout adaptér, připojit napájecí kabel a rázem máme bezkonkurenční nabíječku, která si hravě poradí s napájením až pěti zařízení.

Co na adaptéru nesmírně oceňuji, je jeho stojánek. Ačkoliv se jedná o drobnost, má pro mě nesmírnou hodnotu, díky níž je Cubenest S5D0 nedílnou součástí naší kanceláře. Zkrátka máme jistotu, že jej máme neustále po ruce. Zároveň lze přímo vidět i aktuální spotřebu výkonu. Právě v tomto ohledu se tak jedná o zcela nepostradatelného pomocníka, na kterého absolutně nedám dopustit. Adaptér jako takový mám postavený přímo na stole, kdy se nejčastěji stará o napájení Macu, iPhonu, AirPods Pro a občas také Apple Watch.

Vzhledem k celkovým možnostem adaptéru by ode mě bylo poměrně sobecké, pokud bych se o ně nepodělil s kolegy v kanceláři. Tomu jde ostatně krásně naproti již vícekrát zmiňovaná pětice výstupních konektorů společně s maximálním výkonem. Jak už jsem zmínil výše, běžně jej používám pro napájení svých Apple produktů. Nalijme si ale čistého vína – například iPhone či AirPods rozhodně nemusí být neustále připojeny k napájení.

V kanceláři se proto častokrát napojí i kolegové, kteří tak začnou adaptér, společně se mnou, využívat pro napájení svých MacBooků. Úplně s přehledem tak dokážeme současně nabíjet dva MacBooky Air M1 (2020) a 14“ MacBook Pro (2021), a to doslova bez jakýchkoliv limitací. Jelikož svůj laptop využívám v takzvaném clamshell režimu, mám jej připojený prakticky neustále. A pokud zrovna nepotřebujeme napájet zmiňované MacBooky, můžeme si prostřednictvím rychlonabíjení bleskově nabít iPhony či jiná zařízení.

Zároveň bych určitě rád vyzdvihl i poměrně kompaktní rozměry. Když totiž vezmu v potaz celkový výkon 140 W společně se schopností napájení až pěti zařízení současně, pak se jedná o zcela prvotřídní produkt.

Rozdělení výkonu

Určitě také nesmíme zapomenout zmínit, jak vlastně probíhá rozdělení výkonu. Všechny tři USB-C konektory totiž nabízí maximální výstupní výkon 100 W, zatímco v případě USB-A portů jde o až 60 W. Logicky ale není možné, aby všechny porty jely na plný potenciál najednou. Maximální výkon celého adaptéru totiž činí právě oněch zmiňovaných 140 W. Jak tedy probíhá distribuce výkonu?

K těmto účelům Cubenest S5D0 používá inteligentní systém. V praxi ale záleží na tom, kolik konektorů v daný okamžik budeme používat. Obecně ale platí, že priorita konektorů jde shora dolů. Úplně první USB-C port, označený jako C1, má proto s ohledem na výkon přednost před ostatními. Jak to konkrétně funguje v praxi si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Resumé: Vyplatí se?

Sečteno podtrženo, adaptér Cubenest S5D0 si nemůže vysloužit nic jiného než jednoznačně plný počet bodů. Jedná se o prvotřídní nabíječku, která na maximum využívá možností technologie GaN a přináší tak spoustu výkonu v relativně malém těle. Jak už jsem ostatně zmínil výše, pro mě osobně se tento model stal nepostradatelným parťákem, na kterého se mohu kdykoliv spolehnout. To nejlepší na tom je, že díky pětice výstupních konektorů a maximálnímu výkonu až 140 W tak mohu nabíjet kompletně celou svou výbavu najednou. Zároveň si tak adaptér hravě poradí i s těmi nejnáročnějšími produkty, například v podobě 16“ MacBooku Pro.

