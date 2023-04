Přispějte na vývoj oživených Bulánků. Za odměnu dostanete tapety pro iPhone či Mac

Hráči byli u vytržení, když se dozvěděli, že vývojáři vybírají peníze na oživení legendární hry Bulánci. Poprosili komunitu na crowdfundingovém portále Startovač o peníze a povedlo se vybrat výborných 7,3 milionu korun. Nyní zkoušejí vývojáři získat finanční prostředky jiným způsobem, a to skrze dvě placená DLC na Steamu.

První pojednává o 8 skladbách přímo ze hry, přičemž stopáž má přibližně 22 minut. Soundtrack pro studio SleepTeam vytvořila kapela Midi Lidi, Karel Antonín a David Solař. Toto konkrétní DLC zájemce vyjde na 95 korun. Další DLC nese název Wallpaper Pack. V něm naleznete tapety jak pro váš počítač, tak pro váš smartphone. Cena tohoto balíčku vyjde na 50 korun. Je na místě připomenout, že hra dosud stále nebyla dokončena a v současnosti je hráčům přístupná pouze v režimu předběžného přístupu. Na Steamu ji naleznete za 12,79 eur, což je v přepočtu asi 300 korun. Jakmile předběžný přístup vyšel, hráči si stěžovali na některé bugy. Jistě se ale nejedná o nic, co by vývojáři do „ostré“ verze nespravili. Těšit se můžete na klasické zbraně, ale také na novou grafiku či nové herní režimy. Zkoušeli jste Bulánky v předběžném přístupu?

DLC pro Bulánky můžete zakoupit zde