Proč je nesmysl tvrdit, že iPhony 12 a 13 mini zabila jejich vysoká cena

iPhony mini vzbuzují mezi uživateli i přesto, že se s nimi Apple již před více než půl rokem pomyslně rozloučil, stále poměrně vášnivé diskuze. Na sociálních sítích či na různých diskuzních fórech se totiž můžete dnes a denně dočíst, jaká je to škoda, že Apple řadu mini zabil a do své nabídky zařadil raději iPhony Plus. Nejčastějším argumentem je pak to, že se na špatných prodejích iPhonů mini nejvíce podepsala jejich cena, která byla astronomická. To je ale podle mého názoru zkrátka nesmysl. Nikoliv však proto, že bych cenu řad 12 mini a 13 mini považoval za nízkou, ale proto, že mi přijde srovnávána s cenou, se kterou být srovnávána nemám.

Hned na úvod tohoto článku musím zdůraznit, že proti iPhonům mini rozhodně nic nemám a kdyby je Apple ponechal v nabídce, určitě bych se za to na něj nehněval. Ostatně, v rodině jeden iPhone mini mám a důvody člověka, který jej využívá, naprosto chápu a beru. Už mě ale upřímně přestává bavit neustále poslouchat to, že iPhone mini zabila cena, která začínala jen pro úplnost u řady 12 mini na 21 990 Kč, u řady 13 mini pak dokonce na 19 990 Kč. Je to málo, nebo hodně? To mi upřímně řečeno nepřísluší hodnotit, protože přeci jen každý vydělává jinak a každý má tedy logicky i jinak postavené vnímání hodnoty. Co si však říci dovolím, je to, že cena iPhonu 12 mini a 13 mini byla nastavena dle mého naprosto logicky s ohledem na zbytek produktového portofia Applu. Dovolte mi to dovysvětlit, protože je to rozhodně potřeba. Z diskuzí ohledně usmrcení iPhonů mini mám totiž dojem, že jej uživatelé vnímají jako nástupce iPhonu SE 1. generace – tedy jakéhosi kompaktního navrátilce mezi 6″ plácačkami. Tuto pozici ale iPhone mini v letech 2020 a 2021 nezastával a zastávat ani neměl.

Fotogalerie iPhone 13 mini recenze LsA 2 iPhone 13 mini recenze LsA 3 iPhone 13 mini recenze LsA 4 iPhone 13 mini recenze LsA 5 iPhone 13 mini recenze LsA 6 iPhone 13 mini recenze LsA 7 iPhone 13 mini recenze LsA 8 iPhone 13 mini recenze LsA 9 iPhone 13 mini recenze LsA 10 iPhone 13 mini recenze LsA 12 iPhone 13 mini recenze LsA 13 iPhone 13 mini recenze LsA 14 iPhone 13 mini recenze LsA 15 iPhone 13 mini recenze LsA 16 iPhone 13 mini recenze LsA 17 iPhone 13 mini recenze LsA 18 Vstoupit do galerie

Řadu mini vydal Apple coby alternativu k základním iPhonům 12 a 13 s úhlopříčkami 6,1″, stejně jako vydává 6,7″ iPhone Pro Max k 6,1″ iPhonům Pro. A právě kvůli tomu, že bral řadu mini jako plnohodnotnou velikostní alternativu k základním iPhonům ve standardní velikosti, nasadil zde logicky i cenu odvíjející se právě od ceny základních iPhonů. Krok Applu je přitom v tomto ohledu zcela logický i z toho důvodu, že se základní iPhony v posledních letech prodávají naprosto bombasticky a protože šly na odbyt ve velkém stylu i iPhony XR a zejména pak 11, nelze se divit tomu, že chtěl zkusit štěstí se dvěma velikostmi základních modelů. Znovu opakuji – základních modelů iPhonů, nikoliv nástupců iPhonů SE 1. generace.

Když si člověk uvědomí, co vlastně byl iPhone mini zač z hlediska zasazení do produktového portfolia Applu, myslím si, že ho už snad ani nemůže napadnout nadávat na to, že byl předražený, protože byl cenově/technicky nastaven tak, aby zkrátka zbytku portfolia dával smysl. Že si nenašel mezi uživateli příliš příznivců je pak kapitola druhá, avšak zda byste se v ní dočetli skutečně to, že hlavním problémem byla cena, a nebo prostě svět už chce primárně větší iPhony, to ví pravděpodobně jen Apple. Nicméně chtít po něm, aby iPhony mini prodával za ceny na úrovni řady SE je zkrátka holý nesmysl, protože specifikacemi jsou základní iPhony a řada SE zkrátka jinde.