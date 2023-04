iOS 16 obsahuje skrytý systém pro omezování funkcí iPhonů Applem

Není žádným tajemstvím, že se dostupnost některých funkcí iPhonů liší země od země. Například v SAE není k dispozici FaceTime, v řadě dalších zemí zase dlouho nebylo k dispozici EKG z Apple Watch a tak podobně. Obecně však platí, že tyto omezení bylo vždy nějakým způsobem možné obejít, například v případě EKG stačilo přejet hranice státu, ve kterém byla funkce oficiálně podporována, a vše se rozběhlo. Jak se však nyní zdá, tomuto obcházení bude brzy konec.

Podle zjištění portálu 9to5mac začal Apple testovat nový skrytý systém pro omezování konkrétních funkcí iPhonů, který by měl právě jakémukoliv obcházení učinit přítrž. Podle polohy by totiž jednoduše určil, co může a naopak nemůže uživatel telefonu využívat a to by v něm tedy (de)aktivoval. Podle dostupných informací je pro systém využívána kombinace několika typů dat v čele s GPS, kódem země z WiFi routerů a dat ze SIM karty. Nemělo by se tedy stát, že by se systém spletl a špatně vyhodnotil možnost dostupnosti aplikací.

V tuto chvíli není zcela jasné, kdy Apple systém spustí, jelikož jej podle všeho testuje již od iOS 16.2. Je nicméně poměrně pravděpodobné, že vše zkouší kvůli nutnosti umožnit v Evropě instalaci aplikací i odjinud než z App Store. Tuto možnost totiž údajně nechce zpřístupnit v USA a právě blokovací systém by mu v tomto směru mohl výrazně pomoci. Vše ale v tomto směru ukáže až čas. Už nyní je však jasné, že bude třeba, aby Apple novinku uživatelům odprezentoval, jelikož v opačném případě by mohl čelit nařčením ze zatajování některých funkčností systémů, jak tomu bylo třeba s přiškrcováním výkonu kvůli opotřebené baterii před lety.