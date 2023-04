watchOS 10 zřejmě zařízne hned tři řady Apple Watch. Nebude mezi nimi i ta vaše?

Od představení nové generace operačních systémů Applu nás sice dělí ještě dobrý měsíc a půl, nicméně už nyní o nich víme relativně dost. Poměrně překvapivě pak neunikly detaily jen ohledně nejsledovanějšího iOS 17, ale taktéž o nové verzi watchOS – tedy o systému, který byl v předešlých letech poměrně výrazně přehlížen. Naprostá většina zdrojů jej však nyní vykresluje jako suverénně nejzásadnější upgrade v jeho historii, který se zaměří jak na ovladatelnost, tak i celkové grafické zpracování. Velká vylepšení však s sebou zpravidla nesou taktéž vyšší nároky na výkon. A právě to může ve výsledku znamenat poměrně velkou čistku.

Applu bylo v minulosti uživateli poměrně tvrdě vyčítáno, že si u Apple Watch příliš nedělá starosti s čipem a nemá u nich tedy problém nasadit několik generací po sobě stejně výkonné řešení. Zatímco však v minulosti se tato kritika točila kolem nulového zrychlení hodinek, nyní se přetaví na kompatibilitu. Pokud totiž bude potřebovat watchOS 10 vyšší výkon než předešlé generace, bude to znamenat, že Apple zařízne Apple Watch Series 4, 5 a SE 1. generace – tedy hodinky z let 2018 a 2019. Ptáte-li se, proč zrovna tyto modely, odpověď je jednoduchá. Ačkoliv čip ze Series 4 a Series 5, potažmo SE 1. generace nesou různá označení, Apple u nich uvádí, že jsou shodně o 50 % rychlejší než čip v Series 3. Z logiky věci se tedy výkonnostně jedná o tytéž procesory.

Svým způsobem dobrou zprávou je nicméně to, že jiné modely Apple reálně z hlediska softwarové podpory ukončit nemůže a to de facto ze stejného důvodu, jaký uvádíme výše. Apple Watch Series 6, 7 a 8 mají totiž opět shodný procesor, takže pokud by výkonnostně Applu nestačily Series 6, ve výsledku by musel ukončit podporu u veškerých nyní prodávaných modelů ze své nabídky. Vždyť i Apple Watch Ultra mají ve výsledku stejný čip jako Apple Watch Series 6. Paradoxní je přitom to, že tyto čipy jsou jen o 20 % výkonnější než ty tepající v Series 4 a Series 5. Pouhých 20 % výkonu tedy pravděpodobně rozhodně o softwarovém bytí a nebytí starších Apple Watch. Možná ještě zajímavější však bude to, jak se Apple s kompatibilitou popasuje do dalších let. „Zabít“ Series 6, 7, 8, Ultra a SE 2. generace totiž jednou bude kvůli shodnému procesoru muset. Otázkou proto nyní je, jak dlouho bude schopný se do jejich výkonu softwarem ještě vejít.