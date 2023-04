Výdrž prvního AR/VR headsetu Applu bude tristní

Představení první generace AR/VR headsetu Applu se kvapem blíží. Jeho premiéra by se totiž měla odehrát již 5. června na úvodní Keynote vývojářské konference WWDC coby její vrchol. S trochou nadsázky se nicméně dá říci, že již nyní o něm víme spoustu zásadních věcí, takže si Apple může klidně dlouhou prezentaci ušetřit. Další detaily o headsetu nyní vynesl třeba velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu.

Zdroje Gurmana pocházející pravděpodobně přímo z Applu nyní vynesly konkrétně to, že headset disponuje celkem dvěma porty. Jedním z nich je speciální magnetický konektor, který bude sloužit k připojení externí baterie přes kabel. Právě ten bude zajišťovat funkčnost headsetu, přičemž bez něj bude produkt nefunkční. Přídavná baterie by měla designově připomínat MagSafe Battery Packy pro iPhony, přičemž od ní jí bude odlišovat primárně neoddělitelný kabel s magnetickou koncovkou typově podobnou MagSafe. Výdrž baterie má být sice údajně jen něco kolem dvou hodin, nicméně vzhledem k jednomu systému propojení s headsetem má Apple počítat s tím, že budou uživatelé disponovat větším množstvím baterií.

Druhým konektorem, který se na headsetu objeví, má být USB-C, přes který se bude produkt propojovat s iPhonem, potažmo jinými Apple produkty kvůli přenosu dat. Headset jako takový by nicméně měl fungovat bezdrátově a tedy nezávisle na ostatních produktech. Propojení tedy bude pravděpodobně k dispozici primárně pro přenos dat, opravy firmware a tak podobně. Co se pak týče dalších věcí ohledně headsetu, Gurman už jen zopakoval, že by mělo být zařízení vyrobeno z prémiových materiálů v čele se sklem či uhlíkovými vlákny. Dále se počítá se dvěma 4K displeji, asi tuctem senzorů a kamer či čipem M2 nebo jeho obdobou pro zajištění dostatečného výkonu. Cena headsetu má být zhruba 3000 dolarů, jelikož bude zprvu cílit zejména na komerční využití. V nadcházejících letech se však očekává i představení levnější verze pro běžné jabléčkáře.