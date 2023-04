Nový produkt od XTB.  Investice dostupnější než kdykoli předtím

Tisková zpráva: Rostoucí zájem o investice, tažený technologickým pokrokem a ekonomickou situací, nutí stále více lidí angažovat se na kapitálovém trhu. Statistiky XTB naznačují stálou oblibu tradičního akciového trhu mezi investory. Je však nutné si uvědomit, že burza má své vstupní bariéry. XTB zavádí změny, díky kterým bude investování dostupnější.

Při sledování současných trendů si lze všimnout, že investování je stále rozšířenější. Jednotlivá data potvrzují, že mj. roste také počet makléřských účtů. Tempo zájmu o vlastní alokaci kapitálu v posledních letech zvláště vzrostlo. Jak ukazují data XTB, jednou z klíčových oblastí zájmu investorů je kapitálový trh.

Proč tento zájem o akcie a ETF? Tento jev lze vysvětlit třemi hlavními faktory – globalizací, rozvojem digitálních technologií a touhou chránit kapitál před nepříznivými ekonomickými podmínkami, ovlivněnými faktory, mezi které patří např. pandemie a vysoká inflace. Dnes mají ti, kteří si chtějí vyzkoušet své schopnosti jako individuální investoři, přístup na nejdůležitější kapitálové trhy na světě přímo ze svých chytrých telefonů. Je však nutné si uvědomit, že vstup na burzu není vždy jednoduchý.

Investice dostupnější než kdykoli předtím

Mezi vstupními bariérami pro jednotlivé investory, kteří chtějí začít své dobrodružství na akciovém trhu, jsou nejčastěji zdůrazňovány dva faktory. Prvním jsou znalosti a druhým kapitál potřebný k vybudování vyváženého investičního portfolia. Proto se XTB snaží tyto překážky minimalizovat. Investiční platforma je již léta známá tím, že svým klientům nabízí bezplatné finanční vzdělávání, poskytuje aktuální tržní data, pořádá živá setkání s analytiky či vzdělávací konference – Online investiční konferenci a Online trading konferenci. Tímto způsobem fintech zajišťuje, že investoři využívající platformu jsou adekvátně připraveni investovat své úspory.

Nyní bude minimalizována další bariéra, kterou byl nedostatek adekvátního kapitálu. XTB zavádí do své nabídky nový produkt – Frakční akcie. Od 24. dubna nemusí investoři v České republice a na Slovensku kupovat celý podíl (jeden kus akcie), ale mohou investovat do části podílu, a to již od 10 eur. Investoři tak budou moci budovat svá investiční portfolia dostupnějším způsobem. Navíc je třeba zdůraznit, že Češi i Slováci budou mít příležitost seznámit se s touto novou funkcionalitou od XTB mezi prvními.

– Zavedení Frakčních akcií otevírá investorům nové možnosti a hraje významnou roli při budování investičního portfolia. Na jedné straně Frakční akcie snižují vstupní bariéru pro ty, kteří právě začínají svou investiční cestu. Na straně druhé slouží jako důležitý nástroj umožňující správné vyvážení a diverzifikaci investic pro zkušenější účastníky trhu. Právě tato dostupnost činí kapitálový trh otevřenějším než kdy dříve. Jsme hrdí na to, že jsme součástí této transformace – říká Omar Arnaout, generální ředitel XTB.

Frakční akcie nabízejí nové možnosti

Investování na akciovém trhu až dosud naráželo na četná omezení, zejména pokud jde o budování investičního portfolia. Mnoho atraktivních společností jako např. Mastercard, Microsoft, Meta Platforms nebo Apple mělo pro řadu investorů přiliš vysokou nominální cenu akcie. Díky Frakčním akciím se tyto společnosti stávají dostupné prakticky pro každého.

Frakční akcie zkrátka a dobře eliminují potřebu nákupu celé akcie najednou. A jak to přesně funguje? Pokud je pro Vás nominální cena akcie přiliš drahá, můžete si koupit Frakční akcie u XTB, které představují svěřenská práva na část akcie nebo ETF kótované na regulovaných trzích. To vám umožní začít investovat s malou částkou, například 10 eur. Investováním do Frakčních akcií navíc investoři získají také poměrný podíl ekonomických výhod, jako jsou např. dividendy.

Za zmínku také stojí, že Frakční akcie stejné společnosti se sčítají v rámci jednoho investičního portfolia. Když součet Frakčních akcií dosáhne celkové hodnoty jedné akcie, stává se investor právoplatným vlastníkem jedné akcie společnosti.