Zeptali jsme se AI, kdo nahradí Tima Cooka, co by řekl Steve Jobs na dnešní Apple a mnoho dalšího

Umělá inteligence OpenAI se za poslední měsíce zlepšila natolik, že vám sice na věci týkající se názorů říká, že není možné dané názory nijak validovat, ale stejně vám je prozradí. Nás tedy zajímalo hned několik věcí, například to, kdo nahradí Tima Cooka po jeho odchodu do důchodu na pozicie CEO. Zajímalo nás také, zda byl lepší CEO Steve Jobs, nebo Tim Cook. Nemohl chybět ani souboj Android vs iOS nebo například názor AI na to, co by řekl Steve Jobs na současný Apple. Nechyběl ani dotaz na to, kdy bude Siri nabízet češtinu. Pokud vás zajímá, co OpenAI odpověděla, stačí se podívat do následující galerie, kde najdete odpovědi na všechny tyto, i mnoho dalších otázek.

Fotogalerie Snímek obrazovky 2023-04-23 v 0.37.46 Snímek obrazovky 2023-04-22 v 23.57.51 Snímek obrazovky 2023-04-22 v 23.59.07 Snímek obrazovky 2023-04-22 v 23.55.48 Snímek obrazovky 2023-04-22 v 23.57.12 Snímek obrazovky 2023-04-22 v 23.59.36 Snímek obrazovky 2023-04-23 v 0.00.30 Snímek obrazovky 2023-04-22 v 23.56.35 Snímek obrazovky 2023-04-23 v 0.02.09 Snímek obrazovky 2023-04-23 v 0.02.51 Vstoupit do galerie