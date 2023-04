Recenze Graphite Pro Stylus a Paperlike Glass od FIXED, které změní to, jak vnímáte iPad

Dnes se podíváme na dvojici vychytávek od společnosti FIXED, které ve své kombinaci zcela mění způsob, jakým vnímáte psaní a kreslení na iPadu. První z nich je stylus, který umí za polovinu ceny takřka to stejné, co Apple Pencil. Tou druhou je pak tvrzené sklo, které napadobuje pocit, který máte, když kreslíte nebo píšete klasickou tužkou na papír s takovou přesností, že tomu nebudete věřit. Pojďme se podívat na Graphite Pro Stylus a Paperlike Glass od FIXED na následujících řádcích.

V balení najdete samotný stylus s nasazeným hrotem a dvojici náhradních hrotů. Co se rozměrů týká, nabízí FIXED Graphite Pro délku 165 mm a tloušťku 9 mm, to vše při hmotnosti 15 gramů. V praxi se tak se stylusem velmi příjemně pracuje a jak hmotnost, tak rozměry odpovídají klasické tužce s gumou na konci. Stylus se dobíjí bezdrátově na boční straně iPadu Pro a na jedno dobití dokáže pracovat až 10 hodin. Pokud nechcete nabíjet na iPadu, můžete jej položit také na klasickou bezdrátovou nabíječku. Graphite Pro spolupracuje bez problémů se všemi iPady od 8. generace výše. Nechybí integrace do widgetu informujícího o stavu nabití, takže přesně víte, kolik energie vám ve stylusu zbývá. Pokud stylus nepoužíváte, sám se vypne, aby šetřil baterii. Informace o tom, že probíhá nabíjení signalizuje dioda ve tvaru kroužku na vrchní části stylusu.

Největší výhodou Graphite Pro Stylus je fakt, že umí takřka vše, co umí Apple Pencil, ovšem zaprvé je ve skutečně povedené barvě Graphite, která padne iPadu jako ulitá a za druhé a to je to hlavní, stojí polovinu toho, co Apple Pencil. Graphite Pro Stylus dokáže reagovat na náklony stylusu tím, že mění tloušťku čáry, kterou malujete. Samozřejmě musíte používat aplikace, které podporují tuto funkci, ovšem v těch, ve kterých to dokáže Apple Pencil, to tento stylus dokáže taky. Stejně jako klasická tužka, kterou malujete na papír. Samozřejmě součástí funkcí je také takzvaný Palm rejection, díky kterému při psaní nebo kreslení stylusem ignoruje iPad dotyk vaší ruky.

Díky velmi tenké špičce hrotu je stylus extrémně přesný a nemáte problém trefit milimetrové místečka na displeji, díky čemuž lze malovat s naprostou přesností. Aby bylo vše ještě o kus dál a pocit psaní nebo malování byl co nejvíc podobný tomu, když vezmete do ruky klasickou tužku a papír, přichází společnost FIXED s takzvaným Paperlike Tempered Glass. Jedná se o tvrzené sklo, které jednak chrání displej iPadu, ale jeho struktura co nejvíc odpovídá struktuře skutečného papíru.

I když jsem nejprve pochyboval o tom, co si pod pojmeme podobný jako papír vůbec představit, jakmile jsme sklo nalepil na iPad, nevěřil jsem nejen vlastním očím, ale zejména sluchu a citu v prstech. Pohyb stylusu po skle skutečně vydává 1:1 stejný zvuk jako v případě, kdy píšete tužkou na papír. To, co slyšíte, také cítíte, protože pocit, když píšete na toto sklo je stejný, jako když píšete na klasický papír. Přesně jako při klasickém psaní totiž musíte překonávat mírný odpor vrásek, které jsou na povrchu papíru a psaní i kreslení je zkrátka jiné než na ultrahladkém displeji.

Díky tomuto sklu však pokud zavřete oči, nepoznáte, zda píšete nebo malujete tužkou na papír nebo pracujete s iPadem. Samozřejmě je potřeba počítat s tím, že díky struktuře je displej matný, nikoli lesklý, ovšem to je zkrátka daň za to, co toto sklo nabízí a pokud na iPadu primárně malujete nebo píšete stylusem, pak je to velmi nízká daň za to, jaký pocit nyní budete mít. Součástí balení je samozřejmě instalační kit, kde najdete hadřík, odmašťovací hadřík a vše, co potřebujete k nalepení skla na displej. Za ty roky, co jsem viděl nesmyslné množství skel a fólií, jsem skutečně ještě nikdy nezažil nic, co by zcela změnilo způsob, jakým vnímáte psaní a kreslení na iPadu. Pokud tedy primárně malujete a píšete, rozhodně si Paperlike Glass vyzkoušejte!

Stylus a tvrzené sklo připomínající papír si můžete zakoupit přímo zde.