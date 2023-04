Sadio Mane odpověděl novinářům na to, proč si nekoupí nový iPhone a ukázal, že je to muž se srdcem na pravém místě!

Pokud je pro vás rozbitý displej na iPhone problém, pak si přečtěte, co na něj říká Sadio Mane. Když byl světoznámý fotbalista mnohokrát vyfocen s rozbitým iPhonem, zeptali se jej novináři na to, proč si nekoupí nový. Muž, který ročně vydělá jen ze smlouvy s jeho klubem 22 milionů Euro, tedy více než půl miliardy korun, by si mohl koupit 17 000 iPhonů ročně, tedy 46 iPhonů každý den, při ceně 1299€ za jeden iPhone 14 Pro. Sadio Mane na dotaz novinářů, proč chodí neustále s rozbitým telefonem a nekoupí si nový odpověděl:

„Mohl bych si koupit tisíce telefonů, desítky Ferrari nebo Private Jet, diamantové hodinky nebo cokoli vás napadne, ale k čemu mi to bude? Viděl jsem chudobu, kvůli které se děti nemohly ani vzdělávat. Postavil jsem školy! Neměl jsem boty, musel jsem hrát bez bot, neměl jsem dobré oblečení, neměl jsem ani jídlo. Dnes toho mám tolik, že se o to chci podělit se svými lidmi, místo toho, abych se předváděl.“