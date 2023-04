Nový Mac Pro na WWDC nedorazí, nepočítá se ani s Macem Studio

Zdá se, že letošní WWDC by nakonec mohla být z hlediska představení hardwaru podstatně slabší než se ještě nedávno tvrdilo. Velmi dobře informovaný novinář Mark Gurman z Bloombergu totiž nyní přišel s tím, že Apple odpískal plán představit na vývojářské konferenci Mac Pro s nejvýkonnějším čipem rodiny Apple Silicon a nepočítá ani s představením nástupcem Macu Studio. Jediný Mac, který na WWDC dorazí, tak bude pravděpodobně 15“ MacBook Air, přičemž vedle něj uvidíme z hardwaru pravděpodobně už jen AR/VR headset.

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že i když Apple zprvu počítal s tím, že Mac Pro na WWDC ukáže, nakonec svůj plán z neznámého důvodu přehodnotil. Problém je však to, že plánu s Macem Pro uzpůsobil i plány s Macem Studio, na jehož aktualizaci nepracoval kvůli tomu, že nechtěl, aby na Macu Pro kanibalizoval. Ani ten tak ve výsledku nyní nemůže světu představit, protože jej zkrátka nemá k dispozici ve verzi, ve které by jej uvést mohl. Jeho příznivci si tak budou muset počkat až do příštího roku, kdy dorazí s čipem M3 Ultra.

Zde však poměrně divoké zprávy ze světa Maců nekončí. Gurman totiž přišel i s tím, že chystaný 15“ MacBook Air chtěl Apple zprvu představit už loni a kvůli tomu v něm bude tepat „jen“ čip M2. Háček je však v tom, že už na podzim chce ukázat 13“ MacBook Air s M3, avšak 15“ model po takto krátké době aktualizovat nechce. Sám tedy prý zatím příliš neví, jak se mu podaří modely čipově sjednotit, protože by bylo přinejmenším zvláštní, kdyby každý disponoval jiným čipem, přestože by se jednalo o jednu produktovou řadu. Před Applem tedy stojí na poli Maců evidentně poměrně dost výzev.