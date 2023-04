Nejlepší přenosný reproduktor JBL Flip 6 nyní pořídíte za bezkonkurenční cenu

Komerční sdělení: Pokud hledáte kvalitní přenosný reproduktor, který se stane perfektním parťákem na nejrůznější cesty a večírky, pak pro vás máme skvělý tip! V takovém případě by vaší pozornosti rozhodně neměla uniknout akce Bláznivý apríl, při které si můžete přijít na nejlepší přenosný reproduktor JBL Flip 6 za naprosto bezkonkurenční cenu! A rozhodně je o co stát. Tento kousek vás totiž potěší nejen svým zvukem, ale pořádnou náloží dalších výhod.

Jak už jsme zmínili hned v samotném úvodu, JBL Flip 6 hned na první dobrou potěší svým hlasitým a mohutným zvukem. Tento model totiž vsází na dvoupásmový systém reproduktorů, které jsou navrženy přesně tak, aby přinášely výkonný, krystalicky čistý zvuk. V tomto ohledu za zmínku rozhodně stojí dva optimalizované pasivní basové zářiče, které jsou navíc vyladěné do detailu pomocí pokročilého algoritmu Harman. S tím jde také ruku v ruce odolnost vůči prachu a vodě dle stupně krytí IP67. Ať už se tedy chystáte kamkoliv, můžete si být jisti tím, že na vás čeká prvotřídní zvuk, který se nezalekne ani deště či postříkání. Zároveň se určitě nemusíte obávat, že by vás reproduktor v určitém okamžiku zradil. Nabídne vám totiž úžasnou výdrž dosahující až 12 hodin na jedno nabití.

Důležitou součástí JBL Flip 6 je také jeho odvážný design. Výrobce totiž vsází na oválné tělo, které se tak dokáže postarat o perfektní zvuk doslova do všech směrů. A kdyby náhodou výkon nestačil? Pak jistojistě potěší zajímavá funkce PartyBoost. S její pomocí totiž můžete propojit klidně i dva kompatibilní reproduktory a dopřát si tak dvojnásobnou porci zábavy. Jednoduše se stačí připojit skrze Bluetooth a můžete se rovnou pustit do přehrávání vaší oblíbené muziky. Stejně tak může potěšit eco-friendly balení. To nejlepší na tom však je, že v rámci akce Bláznivý apríl si na JBL Flip 6 můžete přijít za pouhopouhých 3590 Kč 2999 Kč. K dostání je navíc v hned několika barevných provedeních.

