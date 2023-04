7 Apple produktů, které je kromě iPhonů třeba ještě předělat z Lightningu na USB-C

Evropská unie relativně nedávno nařídila, že od podzimu příštího roku musí elektronika prodávaná na jejím území disponovat jednotným nabíjecím standardem. Paradoxně je to však velký „problém“ jen pro jednoho výrobce, kterým je Apple. Je totiž prakticky jediný z velkých hráčů, který u svých produktů využívá vlastní řešení namísto USB-C. To se však začalo již měnit, jelikož právě na USB-C přešel kompletně jak u Maců, tak nedávno i u iPadů. Letos jej pak čeká i přechod u iPhonů, jelikož řada 15 (Pro) již namísto Lightningů nabídne právě USB-C. V nabídce Applu je však i nadále řada produktů, které bude třeba upgradovat z Lightningu na USB-C. Které to jsou?

AirPods 3. generace (a hypoteticky i AirPods 2. generace, pokud je Apple neukončí kvůli jejich stáří)

AirPods Pro 2

AirPods Max

Magic Keyboard

Magic Mouse

Magic Trackpad

Apple Pencil 1. generace

Jak tedy můžete sami vidět, před Applem toho je stále sice na jednu stranu relativně dost, na druhou stranu se však jedná vždy o produkty spojené určitou kategorií, takže zde lze předpokládat hromadný upgrade. Jinými slovy, je prakticky vyloučeno, že by Magic periferie přecházely z Lightningu na USB-C nějak postupně a překvapivé by to bylo upřímně i u AirPods, přestože některé dosavadní úniky tvrdí opak. Co se pak týče Apple Pencil 1, nad tou visí velký otazník, jelikož měl u ní Apple možnost přejít už při představení iPadu 10, avšak její nabíjení nakonec vyřešil přes redukci. Je proto možné, že s ní v delším časovém horizontu nepočítá.