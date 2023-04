TikTok výzva má další oběť, zemřel 13 letý chlapec

Třináctiletý chlapec zemřel poté, co se předávkoval volně prodejnými léky na alergii, když se snažil splnit výzvu na TikToku. Neštěstí se stalo v Ohiu, kde se chlapec pokusil vyvolat si halucinace pomocí těchto léků. Cílem výzvy je vyvolat si halucinace a následně upadnout do kómatu, při čemž vše natáčejí ostatní kamarádi, aby splnění výzvy zveřejnili na sociální síti TikTok. bohužel Jacob Stevens, který se takzvané Benadryl Challange účastnil polkl šestinásobné množství doporučené dávky antihistaminik, což vyvolalo srdeční křeč a následně smrt. „Na jeho tělo to bylo příliš,“ uvedl otec mladíka, který i přes veškerou snahu lékařů zemřel v nemocnici po šesti dnech od okamžiku, kdy léky pozřel.

Ve výsledku byl však chlapec mrtvý od samého začátku plnění této výzvy. Lékaři jej sice napojili na veškeré přístroje, které dokázaly jeho tělo zásobit vším co potřeboval, ovšem jeho mozek neprodukoval žádnou aktivitu. Otec mladíka apeloval na ostatní rodiče, aby sledovali, co dělají na svých telefonech a situaci která se stala s nimi řešili.

Společnost Johnson & Johnson varovala před Benadryl TikTok Challange již před více než dvěma lety, kdy se v srpnu 2020 při plnění výzvy předávkovala 15letá dívka, jenž taktéž zemřela. Na druhou stranu je nutné uvést, že takzvané výzvy nekolují pouze na TikToku a najít je můžete na více sociálních sítích.