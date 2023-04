Jak využít Google Kalendář na iPhonu na maximum

Do Google Kalendáře na vašem iPhonu můžete přidávat nejen události, ale také úkoly. Pro přidání úkolu klepněte na tlačítko „+“ v pravém dolním rohu a zvolte Úkol . Zadejte název úkolu, datum splnění, případně připište poznámky a nastavte opakování, a potvrďte klepnutím na Uložit v pravém horním rohu.

V Kalendáři Google na iPhonu lze kromě jednotlivých úkolů vytvářet také celé seznamy. Nejprve za pomoci postupu, který jsme popsali v předchozím kroku, vytvořte úkol, ale neukládejte ho. Namísto toho na stránce úkolu zamiřte dolů, kde klepnete na položku My Tasks . Zvolte Přidat na nový seznam , pojmenujte seznam, a máte hotovo.

Barevné rozlišení

Jednotlivé položky v Kalendáři Google se rozhodně vyplatí mít barevně rozlišené. Díky tomu se vyznáte v tom, které události patří do osobního a které třeba do pracovního nebo školního rozvrhu. Vytvořte událost a poté na stránce události zamiřte o něco níže do sekce Výchozí barva. Nakonec stačí už jen vybrat požadovaný barevný odstín.