Apple překvapil. Jeden z nejzásadnějších bezpečnostních nedostatků iPhonů ho nechává chladným

V posledních týdnech se ve světě Applu poměrně intenzivně hovoří o nové taktice zlodějů iPhonů, kteří jsou díky ní schopni jablečné telefony z velké části ovládnout. Řeč je konkrétně o krádežích iPhonů poté, co zloděj od jeho majitele (zejména v nočních klubech a tak podobně) odkouká jeho číselný kód. Ten mu totiž pak ve výsledku stačí i ke změně Apple ID, ale i vstupu do spousty dalších zákoutí telefonu.Právě jednoduchost, jakou se lze iPhonem díky znalosti číselného kódu pohybovat, je poměrně nepřekvapivě pro mnoho jablíčkářů nepřijatelná a otevřeně vyzývají Apple k tomu, aby celou záležitost co nejrychleji vyřešil. Pokud byste však čekali, že ten tak rychle učiní, jste na omylu.

Po několikatýdenním mlčení vydal nyní Apple k celé záležitosti oficiální vyjádření, kterým leckoho zaskočil. Zní totiž takto: „Soucítíme s lidmi, kteří mají tuto zkušenost, a bereme všechny útoky na naše uživatele velmi vážně, bez ohledu na to, jak jsou vzácné. Každý den neúnavně pracujeme na ochraně účtů a dat našich uživatelů a neustále zkoumáme další možnosti ochrany proti vznikajícím hrozbám, jako je tato.“ Slova Applu by se tedy dala s trochou nadsázky interpretovat tak, že jej celá záležitost mrzí, ale v dohledné době s ním nic dělat nebude, což přitom uživatelé očekávali. Vždyť to byl právě Apple, kdo v minulosti podobné nedokonalosti systému řešil omluvou a brzkým přidáním lepšího řešení. Vzpomeňme například na nefunkční Face ID s rouškami, přidání ukazatele kondice baterie do nastavení, možnosti vypnout tapetu v Always-on a tak podobně. Tentokrát však pro uživatele zásadní věc přijal naprosto chladně a jablíčkářům proto nezbývá nic jiného, než mít svá přístupová hesla a kódy do iPhonů co možná nejsložitější a v ideálním případě spoléhat primárně na biometrickou autentizaci.