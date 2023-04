Xiaomi Mi Band 8 představen: Co přináší nová generace oblíbeného fitness náramku?

Jeden z nejpopulárnějších fitness náramků vůbec dostává novou generaci. Čínská společnost Xiaomi totiž ukázala nový Mi Band 8. Těžko ale říct, na kolik budou uživatelé spokojeni. Hned úvodem se totiž hodí zmínit, že výbava se od předchozí generace příliš nezměnila.

Zásadní novinka v podobě řemínku

Jakmile budete chtít vyměnit řemínek, již nebudete muset hlavní část z řemínku mnohdy velmi nepohodlně „vydloubávat“. Xiaomi přišlo s elegantním odepínacím řešením, které je známé například z Apple Watch. Navzdory téměř totožnému designu je tedy jasné, že řemínky z předchozí generace kompatibilní nebudou. Xiaomi Mi Band 8 nebude nositelné pouze na ruce. Bude možné jej připnout na krk nebo, díky pouzdru, dokonce na botu.

Technické specifikace

Jak již uvádíme výše, na poli výbavy se příliš mnoho novinek neděje. Samozřejmě je zde k vidění dotykový 1,62″ AMOLED displej s jasem 500 nitů, 60 Hz a funkcí Always-On. Novinkou je, že má adaptivní jas, což leckdo ocení. Baterie by pak měla mít výdrž až 14 dní. Pochopitelně ale bude záležet na způsobu používání. Zajímavostí je, že zde naleznete hru zvanou 2048 nebo třeba Sudoku. V budoucnu by her mohlo být více. Co zde ale opět není je GPS navigace. Takže jakmile budete chtít co nejpřesnější záznam běhu, stále s sebou budete muset mít smartphone. Náramek podporuje i NFC a hlasového asistenta, ale bohužel pouze v Čině. Dále zde naleznete pochopitelně sledování stresu, spánku, menstruačního cyklu, monitoring kyslíku v krvi a neustálé sledování srdečního tepu. S náramkem se také dle výrobce potopíte až do hloubky 50 metrů.

Cena

V současné době známe pouze čínské ceny. Ve verzi bez NFC stojí Mi Band 8 239 čínských jüanů, tedy zhruba 900 korun (i s DPH). Verze s NFC je pak přibližně o 150 korun dražší. U nás pochopitelně čekejme vzhledem k různým poplatkům cenu vyšší. Když jsem v červenci loňského roku recenzoval Mi Band 7, jeho cena tehdy byla 1290 korun. Verze s NFC k nám, stejně jako loni, dorazí zřejmě až o něco později. Jak se vám nové generace populárního chytrého náramku líbí?

