Uniky detaily o hlavní novince z watchOS 10! Je na co se těšit

Zatímco v předešlých letech Apple na operační systém watchOS z hlediska novinek celkem kašlal, letos má vše podle spousty na sobě nezávislých leakerů a analytiků dohnat. Chystaný watchOS 10 má být totiž nejzásadnější aktualizací operačního systému watchOS od jeho uvedení, jelikož přinese řadu velkých novinek s potenciálem výrazně proměnit využívání systému. A nyní díky leakerovi vystupujícím na sociálních sítích pod přezdívkou @analyst941 víme první ucelenější detail právě o přepracování designu.

Leakerovi se podařilo zjistit konkrétně to, že se chce u watchOS 10 Apple vydat cestou iOS, tedy alespoň částečně. V plánu má tedy do hodinkového systému implementovat některé prvky právě z iOS, které jsou v něm oblíbené a užitečné. Jednat by se mělo například o složky pro sdružování většího množství aplikací jednoho typu. Ve hře mají být ale i widgety a tak podobně. Poměrně zajímavé je pak to, že nový design watchOS může být podle leakera volitelnou možností, která buď nahradí současný seznam, nebo přibude coby třetí možnost nastavení. Uživatelé, kteří jsou s nynějším designem spokojení, tedy můžou v tomto směru zůstat klidní, jelikož jim Apple jejich nynější možnosti v plánu sebrat nemá. Co se dalších informací týče, leaker jich má o watchOS 10 dle svých slov ještě dost a bude je postupně zveřejňovat.