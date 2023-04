Takto nadšeného Tima Cooka jste zaručeně ještě neviděli

Timu Cookovi se rozhodně nedá upřít to, že je skvělý manažer. Fotky a videa z nejrůznějších akcí z posledních měsíců v čele se závody F1, Super Bowlem či nejrůznějšími koncerty předních hudebních hvězd jej však vykreslily i jako člověka, který se zřejmě neumí příliš bavit, jelikož se na těchto akcích prakticky nikdy nesmál ani neprojevoval jakkoliv jinak. Když však Apple otevřel před pár dny v Indii svůj první Apple Store a na otevíračku dorazil i muž se stařičkým Macintoshem Classic, neudržel svou kamennou tvář ani Cook. Na jeho reakci se můžete podívat ve tweetu níže a přesvědčit se tak, že i on má emoce.

#WATCH | Apple CEO Tim Cook surprised at seeing a customer bring his old Macintosh Classic machine at the opening of India's first Apple store at Mumbai's BKC pic.twitter.com/MOY1PDk5Ug

— ANI (@ANI) April 18, 2023