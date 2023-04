Jarní novinky od JBL: Přichází nálož zajímavých sluchátek a reproduktorů

Komerční sdělení: Pokud právě hledáte kvalitní bezdrátová sluchátka, nebo byste naopak preferovali spíše pořádný reproduktor, pak by vám rozhodně neměla uniknout jarní nálož novinek od JBL. Přichází totiž množství povedených produktů, které mají rozhodně co nabídnout. Pojďme se proto společně zaměřit na ony jarní novinky od JBL. Je z čeho vybírat.

JBL Tune 520BT

Řadíte se mezi fanoušky náhlavních sluchátek a hledáte vhodný model, který vás potěší zejména s ohledem na poměr cena/výkon? Pak byste neměli přehlédnout JBL Tune 520BT. Jedná se o parádní bezdrátová sluchátka, která potěší kvalitním zvukem JBL Pure Bass a až 57hodinovou výdrží baterie na jedno nabití. Aby toho nebylo málo, podporují i rychlé nabíjení. Již za 5 minut tak získají dostatek šťávy pro další 3 hodiny přehrávání.

V případě náhlavních sluchátek hraje důležitou roli i jejich design a provedení. Ani na to se samozřejmě nezapomnělo, jelikož se JBL Tune 520BT pyšní lehkým, pohodlným a sklápěcím designem. Za zmínku pak také stojí použití moderní bezdrátové technologie Bluetooth 5.3, kvalitní mikrofony pro případné hands-free hovory s funkcí Voice Aware, podpora vícebodového připojení či možnost využití hlasových asistentů jako Siri nebo Google.

JBL Tune 520BT zakoupíte za 1490 Kč zde

JBL Tune 720BT

Tento model je velice podobný již zmiňovaným JBL Tune 520BT. Jak ostatně samotný název napovídá, JBL Tune 720BT představují o trošku lepšího sourozence. Pokud tedy dáváte přednost náhlavním sluchátkám a hledáte pořádný kousek, který vás bude doprovázet například na denních cestách, pak se jedná o jasnou volbu. Model se pyšní kvalitním zvukem JBL Pure Bass a výdrží baterie dosahující až 76 hodin. Stejně tak nechybí možnost rychlého nabíjení, kdy už za 5 minut na nabíječce získáte dostatek energie pro až 3 hodiny přehrávání.

Stejně jako v případě zmiňovaného modelu, tak ani zde nechybí moderní bezdrátová technologie Bluetooth 5.3, mikrofony pro hands-free hovory s funkcí Voice Aware či podpora vícebodového připojení. Potěší také lehký, pohodlný a sklápěcí design, který vám znatelně usnadní používání a přenos například na cestách. V čem je ale tento model o krok napřed, tak je jeho odpojitelný audio kabel. Nikdy se vám tedy nemůže stát, že byste najednou zůstali bez přístupu k muzice. Pokud se totiž vybije baterie, můžete připojit kabel a poslouchat dál.

JBL Tune 720BT zakoupíte za 1990 Kč zde

JBL Wind 3S

Velice zajímavým produktem je JBL Wind 3S. Jedná se totiž o přenosný Bluetooth reproduktor, který cílí primárně na cyklisty. Hned na první pohled se totiž vyznačuje svými kompaktními rozměry a nízkou hmotností. To ale na druhou stranu ještě neznamená, že by jakkoliv strádal, ba právě naopak. Pyšní se totiž vysoce kvalitním zvukem a dokonce také dvěma režimy ekvalizéru. Konkrétně tedy režimem Sport pro exteriér a Bass pro interiér. Co je každopádně asi nejdůležitější, je jeho dokovací základna/držák na řídítka, což umožňuje snadné ukotvení reproduktoru a máte prakticky hotovo.

JBL Wind 3S samozřejmě disponuje technologií Bluetooth, díky čemuž se můžete bezdrátově připojit, například z vašeho telefonu, tabletu či laptopu, a můžete se okamžitě pustit do poslechu vaší oblíbené muziky. Stejně tak nesmíme zapomenout zmínit odolnost vůči prachu a vodě dle stupně krytí IP67. Ať už se tedy chystáte kamkoliv, reproduktor se jen tak něčeho nezalekne.

JBL Wind 3D zakoupíte za 1990 Kč zde

JBL Live Flex

Určitě ale nesmíme zapomenout na fanoušky poctivých True Wireless sluchátek. Pokud preferujete takzvané pecky a dáváte jim přednost před špunty, zbystřete. V takovém případě byste totiž rozhodně neměli přehlédnout vynikající JBL Live Flex. Jedná se o povedená a nesmírně populární bezdrátová sluchátka, která si zakládají na vytříbeném zvuku JBL Signature Sound s funkcí Personi-Fi 2.0, s níž si navíc můžete přizpůsobit svůj unikátní poslechový profil přesně dle vlastních potřeb. Samozřejmostí je také adaptivní potlačení hluku. Můžete si tedy být jisti tím, že vás při poslechu rozhodně nic vyrušovat nebude.

Rozhodně také nesmíme zapomenout zmínit perfektní výdrž baterie. Sluchátka totiž na jedno nabití nabízí až 40 hodin zábavy (8 hodin sluchátka + 32 hodin nabíjecí pouzdro). Důležitou roli hraje i šestice mikrofonů, které se starají o perfektní telefonní hovory s nulovým rušením. Stejně tak nechybí ani prostorový zvuk JBL Spatial Sound, dotykové a hlasové ovládání či odolnost vůči prachu a vodě dle IP54. O stabilní a ničím nerušený bezdrátový přenos se pak stará technologie Bluetooth 5.3. Za zmínku stojí i mobilní aplikace JBL Headphones. S její pomocí totiž můžete mít sluchátka kompletně pod kontrolou a případně si je přizpůsobit dle potřeby.

JBL Live Flex zakoupíte za 4590 Kč zde

JBL Tour PRO 2

To nejlepší na konec. V našem seznamu totiž rozhodně nemůžeme zapomenout na jedna z momentálně nejlepších sluchátek vůbec. Řeč je o JBL Tour PRO 2. Jedná se o perfektní True Wireless sluchátka, která vás hned na první pohled překvapí jedním nesmírně důležitým prvkem. Disponují totiž chytrým nabíjecím pouzdrem, které je vybavené vlastním dotykovým displejem. S jeho pomocí můžete hravě ovládat například přehrávání, hlasitost či jednotlivé režimy. U toho to ale samozřejmě nekončí. Samozřejmostí je totiž i vysoce kvalitní zvuk JBL Pro Sound, což jde ruku v ruce s technologií True Adaptive NoiseCancelling s funkcí Smart Ambient pro adaptivní potlačení hluku.

Pokud hledáte ultimátní zážitek z poslechu vaší oblíbené muziky, pak jsou JBL Tour PRO 2 poměrně jasnou volbou. Mimo toho totiž nabízejí pohlcující prostorový zvuk JBL, funkci Personal Sound Amplification pro úpravu vyvážení levého/pravého kanálu a zesílení konverzace, možnost hlasového hands-free ovládání a moderní technologii Bluetooth 5.3 LE audio. Vše navíc můžete mít pod kontrolou na jednom místě – v rámci mobilní aplikace JBL Headphones.

JBL Tour PRO 2 zakoupíte za 6990 Kč zde