Jak lehké děvy parazitují na iPhonu 15

Pokud jste si mysleli, že na uvedení nového produktu od Applu dokáží parazitovat jen přeprodejci, pak jste na omylu. Jako jeden z zdrojů informací používáme samozřejmě Twitter. Ten však poslední dobou zaplavují tisíce lehkých děv, které parazitují na očekávání iPhone 15. Pokud totiž hledáte novinky související s iPhone 15 na Twitteru, najdete tisíce fotografií žen, většinu z nich pak mírně řečeno výrazně odhalených, které u své fotky píší buď „Me or iPhone 15″ nebo My number or iPhone 15“.

Fotogalerie Snímek obrazovky 2023-04-18 v 15.36.13 Snímek obrazovky 2023-04-18 v 15.34.17 Snímek obrazovky 2023-04-18 v 15.34.55 Snímek obrazovky 2023-04-18 v 15.06.40 Snímek obrazovky 2023-04-18 v 15.05.57 Snímek obrazovky 2023-04-18 v 15.45.11 Vstoupit do galerie

Tyto děvy pak vsází na to, že lidí právě iPhone 15 aktuálně hledají na Twitteru víc než cokoli jiného a proto jsou jejich fotky automaticky ukázány mezi výsledky. Jak je vidět, parazitovat na novinkách od Applu se tedy dá skutečně různým způsobem. My i nadále zůstáváme u psaní o nich.