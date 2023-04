DOOM, SimCity a další hry na iPhone, které vám připomenou devadesátky

Vzpomínáte na Lemmings – panáčky se sebedestrukčními sklony, které jste v dnes již kultovní videohře museli za pomoci nejrůznějších nástrojů, výbušnin a zařízení úspěšně dopravit do cíle? Na Lemmings si můžete zavzpomínat v této hře pro iPhone, na které na rozdíl od vašeho starého Pentia nefungují staré dobré cheaty.

Finish him! Legendární Mortal Kombat se všemi nezapomenutelnými postavami, charakteristickým prostředím a epickými souboji si můžete vychutnat i na displeji vašeho iPhonu. Hra je modernizovaná, duch původního „Mortalu“ zde ale zůstal zachován.

Tvůrcům hry RollerCoaster Tycoon Classic se podařilo do velké míry zachovat estetiku původní herní série. Oblíbenou hru, ve které je vaším úkolem stavět báječné horské dráhy, si ale nyní můžete zahrát i na vašem iPhonu. Bude se vám dařit stejně jako kdysi?

SimCity BuildIt

Určitě si vzpomínáte tak na staré dobré SimCity. Populární budovatelský simulátor si nyní můžete v modernizované podobě a s novou grafikou zahrát i na vašem iPhonu. Postupně budujte město, starejte se o to, aby řádně prosperovalo, a aby jeho obyvatelé byli neustále spokojení. Možná to nebude tak lehké, jak by se na první pohled mohlo zdát…

Hru SimCity BuildIt stáhnete bezplatně zde.