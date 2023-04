Používání WhatsAppu bude již brzy jednodušší

WhatsApp patří bez pochyby mezi jedny z nejoblíbenějších aplikací svého druhu. Ať už potřebujete posílat textové zprávy, volat nebo pořádat videokonference, WhatsApp společnosti Meta, vám to umožní. To je pravděpodobně důvod, proč si aplikace razí cestu vzhůru a jejích uživatelů stále přibývá.

Kromě samotných funkcí, jejichž nabídka se neustále rozrůstá prostřednictvím pravidelných aktualizací, jsou zde ale i další faktory, které stojí za ocenění, například end-to-end šifrování. Snaha o zlepšování určitě ve velké míře přispívá k tomu, že se drží WhatsApp na vedoucí příčce. Zároveň, jak tomu bývá i mnoha jiných aplikací, se některé nové funkce postupně zabydlují do nabídky Nastavení a s nárůstem možností, může být orientace v ní poměrně nepřehledná. Vypadá to však, že i zde Meta pracuje na řešení. Nejnovější beta verze aplikace WhatsApp pro Android totiž zavádí do nabídky vyhledávací lištu.

Tým WABetaInfo, který stojí za odhalováním mnoha skrytých funkcí aplikace WhatsApp, se podělil o informace spojené s nejnovější aktualizací beta verze pro Android, konkrétně jde o verzi 2.23.8.20. Právě v ní byl zaveden zmíněný vyhledávací panel v nabídce Nastavení, který určitě přinese lepší uživatelský zážitek všem, kdo aplikaci používají. Podle všeho funguje velmi podobně jako vyhledávací panel nastavení, na který jsme zvyklí u iPhonů, kdy stačí zadat klíčové slovo nebo slova a rychle tak najít konkrétní nastavení, namísto často zdlouhavého procházení celé nabídky s nadějí, že na hledanou záležitost narazíte.

Tento doplněk je skvělý nejen proto, že ulehčuje nepříjemné hledání, ke kterému se potřebujete dostat, ale také proto, že má potenciál do budoucna. S tím jak se bude WhatsApp vyvíjet, přijdou jistě další nové funkce a vyhledávací panel se stane pro uživatele ještě užitečnějším. Vyhledávací lišta Nastavení se v současné době zavádí do beta verze aplikace. Není tedy prozatím jasné, kdy se objeví na ostro, lze ale očekávat, že takto významné vylepšení na sebe nenechá dlouho čekat a brzy se objeví také v iOS.