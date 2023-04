Podívejte se na parádní gameplay záběry z chystaného Call of Duty: Warzone Mobile

Za zhruba měsíc dorazí na mobily dlouho očekávané Call of Duty: Warzone Mobile – tedy mobilní port jedné z nejoblíbenějších videoher současnosti. A jelikož tento titul již Activision intenzivně testuje v rámci bet, jsou čas od času k dispozici i gameplay záběry, které nám titul na mobilech odhalí. Jedny takové se objevily před pár dny na YouTube a nutno podotknout, že se jedná o skutečně parádní podívanou. Hra, která je ve videu zachycena, běží konkrétně na iPhonu 13 Pro a jak se budete moci níže sami přesvědčit, i přes svou parádní grafiku na něm běží bez jakéhokoliv záseku. Hráči klasického Warzone na konzolích a počítačích mi pak dají zcela určitě za pravdu, když řeknu, že mobilní verze této hry není té konzolové příliš vzdálená. Jelikož mají navíc vývojáři ještě stále dobrý měsíc na dokončení, dá se předpokládat, že titul ještě zoptimalizují, aby byl ve výsledku ještě lepší než to, co vidíme na videu. Je tedy rozhodně na co se těšit.